بدء المرحله الأولي لإعمار الكنائس المحترقة خلال أحداث العنف بالمنيا

بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ أعمال المرحلة الأولي لإعادة إعمار الكنائس ودور العباده المسيحية بالمنيا التي تم حرقها خلال أحداث عنف ما بعد فض اعتصامي رابعه العديه والنهضة.

وتشمل أعمال المرحله الأولي 5 كنائس ومدرسة في 4 مدن وتضم كنائس الأمير تادرس بمدينة المنيا ، والعائلة المقدسة الكاثوليكية والإنجيلية بملوي ، ومارجرجس ببلهاسة بمغاغة ، والإنجيلية ببني مزار , ومدرسة راهبات القديس يوسف .

وأوضح مصدر بمطرانية المنيا أنه تم إعداد ملف مصور للوضع الأصلي للكنائس قبل تخريبها وحرقها في الفترة من 14 و16 أغسطس لتقديمها للقوات المسلحة حيث تعرضت أكثر من 16 كنيسة للحرق والتخريب