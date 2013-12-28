بنك مصر يعلن ارتفاع المركز المالى وودائع العملاء ومحفظة القروض خلال 2013

أعلن بنك مصر أهم النتائج التى تحققت على مدى عام 2013، حيث بلغ إجمالى المركز المالي للبنك فى 30 يونيو 2013 نحو 2ر218 مليار جنيه، وارتفع حجم ودائع العملاء إلى ما قيمته 8ر188 مليار جنيه مقابل 5ر162مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 2ر16%، وذلك في الوقت الذي بلغ فيه معدل نمو الودائع لإجمالى البنوك 1ر15%، وقد ساهم ذلك في زيادة الحصة السوقية لبنك مصر من الودائع إلى 9ر5 %.

وبلغ صافى محفظة القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك في 30 يونيو 2013 نحو 4ر49 مليار جنيه مقابل 1ر44 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 9ر11%، لتصل حصته السوقية من القروض إلى 9%.

وأوضح البيان الصادر اليوم السبت عن بنك مصر أن البنك نحج في تحقيق زيادة قدرها 1788 مليون جنيه في صافى العائد والعمولات المصرفية ليصل إلى مبلغ 6602 مليون جنيه يونيو 2013 مقابل 4815 مليون جنيه في يوينو 2012، وفى مجال الاستثمارات المالية حرص البنك على الاهتمام بتدوير محفظة الاستثمارات المالية واستمرار الدخول في مساهمات جديدة وزيادة مساهمات البنك في بعض الشركات القائمة، حيث بلغت الاستثمارات المباشرة في 176 شركة بقيمة 2ر9 مليار جنيه فى 30 يونيو 2013 مقارنة بقيمة 4ر7 مليار جنيه في 30 يونيو من العام السابق عليه، وكانت أهم التغيرات الزيادة في حصة شركات قائمة بقيمة 4ر1 مليار جنيه.

ويعد بنك مصر من البنوك الوطنية الرائدة فى تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات المتعددة، وعلى الرغم من الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد، إلا أن بنك مصر مازال يسعى حاليا كعادته لتمويل العديد من القطاعات التي تعتبر مستقبل مصر خلال الفترة القادمة.

وأوضح البيان أن البنك حصل في شهر فبراير 2013 على جائزة أفضل عملية تمويلية لمشاريع البتروكيماويات علي مستوي أفريقيا لعام 2012، والخاصة بتمويل إنشاء مجمع الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (اثيدكو) بمبلغ 25ر1 مليار دولار، ويعد بنك مصر المستشار المالي للعملية التمويلية ومرتب رئيسي وضامن تغطية ضمن مجموعة بنوك أخرى.

وقال “إن بنك مصر استطاع خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2013 الإنتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية المشتركة بإجمالى 748ر6 مليار جنيه، وذلك فى العديد من القطاعات (الاستثمار العقاري، الكهرباء، النقل والمواصلات، السيارات)، وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 425ر2 مليار جنيه تقريبا، هذا بخلاف أنه توجد عمليات جارى الإنتهاء منها تبلغ 200ر3 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 750 مليون جنيه تقريبا في عدة قطاعات مثل (الاتصالات، الكيماويات)”.

وأضاف أن بنك مصر يحتل المركز الأول بين البنوك المشاركة في منظومة وزارة المالية لميكنة مرتبات العاملين بالدولة (بطاقة الحكومة) بحصة سوقية قدرها 42 %، وبلغت قيمــة مرتبات الحكومة المحولة 4ر5 مليار جـنيه يونيو 2013 مقابل 1ر3 مليار جنيه في يوينو 2012 بزيادة قدرها 2ر2 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 72%.

وأشار البيان إلى البنك يحتل كذلك المركز الثانى على مستوى البنوك فى عدد آلات الصراف الآلي، حيث بلغ العدد 1100 آلة بزيادة قدرها 14% عن العام السابق من حيث الحصة السوقية مع استمرار الاحتفاظ بالمركز الأول في حجم العمليات المنفذة لعملاء البنوك الأخرى، كما يحتل البنك المركز الأول بين البنوك المقدمة لخدمة سداد الجمارك بحصة سوقية قدرها 35%، والمركز الثاني في خدمة سداد الضرائب بحصة سوقية قدرها 22%، وتقدم الخدمة من خلال 287 فرعا منتشرا على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن البنك يقوم بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات، وذلك لمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، حيث بلغ معدل النمو خلال العام المالي 2012-2013 بالمحفظة الائتمانية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة 83%، وجاء ذلك من خلال الدعم المستمر للمشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتا إلى أن لبنك مصر أيضا دور فعال في مجال الإقراض المتناهي الصغر، وذلك لمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، فيما تتراوح القروض المقدمة لذلك النشاط من ألف إلى 50 ألف جنيه.

أ ش أ