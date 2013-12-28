الشعور الدائم بالجوع أو العطش دون بذل مجهود من أعراض مرض السكر

الأعراض المرضية هى حالة تعبيرية من الجسم بوجود اضطراب فيه، وفى بعض الحالات قد تكون تلك الأعراض حتى لو بسيطة مثل الصداع، أو تغيرات لون الجلد، فما تلك الأعراض التى يجب أن تنتبه لها؟

يقول الدكتور أحمد الجويلى صيدلى، ومنسق حملة "أنا صيدلى أنا فاهم شغلى"، إن من العلامات التى يجب الانتباه عليها بالنسبة لسيدات بعد الوصول إلى سن اليأس، انقطاع الطمث، هو إذا تم نزول أى دم، وذلك خلال عام كامل من انقطاع الطمث، وهذا دليل على إصابة المرأة بورم بالرحم.

وأضاف الجويلى على الرغم من أن تلك الإصابة نادرة الحدوث، إلا أنه يجب الخضوع إلى فحوصات دم كامل، بالإضافة إلى إجراء أشعة، بجانب أخذ عينة من الورم لتحديد ما إذا كانت الإصابة خبيثة أو بسيطة.

وأشار الجويلى إلى أن العرض الثانى والذى قد يدل على الخطورة هو الشعور الدائم بالجوع أو العطش، مع الشعور بالتعب الدائم بدون وجود سبب أو بعد بذل مجهود بسيط، مشيرا إلى إن هذا قد يكون إلى إصابة المريض بالسكر.

وأوضح أن وجود دم مع البول، مع الشعور بالآلام أثناء التبول، قد تكون علامة على وجود مشاكل بالكلى، أو التهابات المثانة، لذلك ينصح باستشارة طبيب بسرعة لتشخيص المرض.

وأضاف الجويلى أن وجود تكتلات جلدية أو تغيرات جلدية وخاصة لبعض السيدات عند منطقة الثدى، فقد تكون دليل على وجود سرطان أو ورم بالثدى، أو وجود تلونات الجلد بالوجه والرقبة فقد تكون إحدى علامات الإصابة بسرطان الجلد.

وقال الجويلى إن الشعور الدائم بالصداع، على الرغم من أنه بسيط إلا أنه قد يكون أحد أعراض الإصابة بمرض خطير، لذلك عليك إخبار الطبيب عن المكان الذى تشعر به بالصداع، فإذا كان الصداع ناحية العين، فقد يكون بسبب ضعف البصر، أما إذا كان من خلف الرأس فقد يكون دلالة على وجود ورم، لذلك ينصح بضرورة استشارة طبيب.