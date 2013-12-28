استئصال ورم نادر من بطن طفل فى الحادية عشرة من عمره

نجح الدكتور جمال عميرة، أستاذ جراحة الأورام بمعهد الأورام، فى استئصال ورم نادر (فيوكروموسيتوما) حول الشريان الأورطى والشريان المعوى الأسفل وملتصق بأوردة وشرايين الحوض، حيث اشترك بالجراحة الأطباء مراد جابر، عماد سامى، أحمد حمدى.

وأكد "عميرة" أن هذا الورم يفرز هرمونى الأدرينالين ونور الأدرينالين اللذان يسببان ارتفاع ضغط الدم، حيث تمت الجراحة لطفل يدعى "محمود عبد الرءوف" من مدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، ويبلغ من العمر أحد عشر عاما بالمرحلة الابتدائية، وذلك بمعهد الجراحة بمعهد جنوب مصر للأورام جامعة أسيوط.

وكان الطفل يعانى من ارتفاع ضغط الدم منذ سنتين، وتم تشخيصه منذ عشرين يوما بعد إجراء التحاليل المطلوبة والأشعة المقطعية وأشعة للأوعية الدموية التى حددت مكان الورم، وقد ازدادت مشاكل الورم عند الطفل بعد تعرضه منذ أسبوعين لغيبوبة من ارتفاع ضغط الدم مما دفع الأطباء المعالجين لإجراء الجراحة، واستغرقت الجراحة نحو ساعة ونصف، وعاد ضغط الدم للمعدل الطبيعى بعد استئصال الورم ويتماثل المريض الآن للشفاء بعد إفاقته تماما.