أخبار عاجلة

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست -
الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تقنية "PAL" أفضل الطرق للتخلص من الدهون الموضوعية

Google+ Print
تقنية "PAL" أفضل الطرق للتخلص من الدهون الموضوعية تقنية "PAL" أفضل الطرق للتخلص من الدهون الموضوعية

السمنة من الأمراض الخطيرة على صحة الإنسان، حيث تؤدى إلى الإصابة بكثير من أمراض القلب والأوعية الدموية. يقول الدكتور عمرو النجارى، استشارى جراحات التجميل، إن التقدم الطبى والتكنولوجى ساعد كثيرا على حل مشكلة السمنة المفرطة أو السمنة الموضوعية.

وأضاف "النجارى" أن السمنة المفرطة يعتبر الجراحة من أفضل الطرق لعلاجها، حيث يتم إجراء استئصال جزء من المعدة، مع استئصال جزء من الجزء الذى يفرز هرمون الجوع (هرمون الجريلين)، مضيفا أن تلك لطريقة تساعد فى تقليل الوزن بصورة كبيرة خلال 6 أشهر فقط، ولكن على المريض اتباع نظام صحى وغذائى متوازن، مع ضرورة ممارسة الرياضة للحفاظ على الوزن.

وأضاف "النجارى" أن هناك نوعا آخر من السمنة وتسمى السمنة الموضوعية، وهى تعنى تراكم فى مناطق معينة من الجسم، ويحتاج إلى استخدام طرق أخرى لخسارة الوزن، ويمكن استخدام تقنية PAL (power assissted liposuction)، وتعمل تلك الطريقة من خلال وضع مخدر موضعى على الجسم، بالإضافة إلى يتم توليد طاقة تحت صوتية تساعد على شد الجلد بعد الجراحة.

يذكر أن السمنة من الأمراض التى صنفت عالميا على أنها من الأمراض التى يجب مقاومتها، وأنها تحدد حياة ما لا يقل عن 30% من سكان العالم، بالإضافة إلى أن علاج السمنة يحتاج إلى وقت طويل، بجانب تغيير فى نمط الحياة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365