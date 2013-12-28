تقنية "PAL" أفضل الطرق للتخلص من الدهون الموضوعية

السمنة من الأمراض الخطيرة على صحة الإنسان، حيث تؤدى إلى الإصابة بكثير من أمراض القلب والأوعية الدموية. يقول الدكتور عمرو النجارى، استشارى جراحات التجميل، إن التقدم الطبى والتكنولوجى ساعد كثيرا على حل مشكلة السمنة المفرطة أو السمنة الموضوعية.

وأضاف "النجارى" أن السمنة المفرطة يعتبر الجراحة من أفضل الطرق لعلاجها، حيث يتم إجراء استئصال جزء من المعدة، مع استئصال جزء من الجزء الذى يفرز هرمون الجوع (هرمون الجريلين)، مضيفا أن تلك لطريقة تساعد فى تقليل الوزن بصورة كبيرة خلال 6 أشهر فقط، ولكن على المريض اتباع نظام صحى وغذائى متوازن، مع ضرورة ممارسة الرياضة للحفاظ على الوزن.

وأضاف "النجارى" أن هناك نوعا آخر من السمنة وتسمى السمنة الموضوعية، وهى تعنى تراكم الدهون فى مناطق معينة من الجسم، ويحتاج إلى استخدام طرق أخرى لخسارة الوزن، ويمكن استخدام تقنية PAL (power assissted liposuction)، وتعمل تلك الطريقة من خلال وضع مخدر موضعى على الجسم، بالإضافة إلى يتم توليد طاقة تحت صوتية تساعد على شد الجلد بعد الجراحة.

يذكر أن السمنة من الأمراض التى صنفت عالميا على أنها من الأمراض التى يجب مقاومتها، وأنها تحدد حياة ما لا يقل عن 30% من سكان العالم، بالإضافة إلى أن علاج السمنة يحتاج إلى وقت طويل، بجانب تغيير فى نمط الحياة.