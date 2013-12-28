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محافظ القاهرة يزور مصابي حادث تفجير مدينة نصر ويعد بتوفير وحدة سكنية لأحدهم

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محافظ القاهرة يزور مصابي حادث تفجير مدينة نصر ويعد بتوفير وحدة سكنية لأحدهم محافظ القاهرة يزور مصابي حادث تفجير مدينة نصر ويعد بتوفير وحدة سكنية لأحدهم

كتب : سلامة عامر منذ 32 دقيقة

زار الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر؛ للاطمئنان على حالة مصابي حادث تفجير أتوبيس مدينة نصر الذي وقع الخميس الماضي.

تفقد المحافظ خلال الزيارة، جميع حالات المصابين، وهم: جمال صلاح عبدالباقي، وإسلام جميل عبدالحميد، وعبدالسلام محمود، واستمع من الأطباء المعالجين إلى شرح حول الحالات المصابة ومدى تقدمها في العلاج، والذين أفادوا بوجود تقدم ملحوظ ماعدا الحالة الأخيرة لا تزال في العناية المركزة وحالتها حرجة.

واطمأن المحافظ على توفير كافة أشكال الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مع تقديم مساعدات مالية لهم معربًا عن خالص تمنياته لهم بالشفاء العاجل، ووعد بتوفير وحدة سكنية بصورة عاجلة للمصاب جمال صلاح عبدالباقي بناء على طلبه.

وأكد المحافظ، أن حادث مدينة نصر الإجرامي بمحيط جامعة الأزهر، فعل خسيس وجبان ويأتي ضمن سلسلة التفجيرات التي تعرضت لها البلاد بعد حصار ومواجهة الدولة للإرهاب، وأن والجهات الأمنية تقوم بجهود متواصلة لسرعة القبض على مرتكبي هذا الحادث، وتقديمهم إلى العدالة لينالوا الجزاء العادل إزاء ما اقترفته أياديهم الآثمة.

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