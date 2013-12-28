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بدء برنامج إعداد خبراء الملكية الفكرية بنادى مستشارى التحكيم الدولى

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بدء برنامج إعداد خبراء الملكية الفكرية بنادى مستشارى التحكيم الدولى بدء برنامج إعداد خبراء الملكية الفكرية بنادى مستشارى التحكيم الدولى

بدأ منذ قليل، نادى مستشارى التحكيم الدولى، أولى محاضراته ببرنامج إعداد خبراء الملكية الفكرية المُعتَمَد من جامعة القاهرة، من القانونيين وغير القانونيين، وذلك بالتنسيق مع كلية الحقوق، جامعة عين شمس، والمجلس العربى للدراسات العليا، والبحث العلمى بجامعة القاهرة، والمعهد الأمريكى للتدريب والتنمية.

ونوقِشَ خلال البرنامج خمسة محاور أساسية، منها، أهمية دراسة الملكية الفكرية للقانونيين، وغير القانونيين، والأصول العامة لحماية حقوق التنمية الفكرية فى القانون الوطنى، وأهم صور الملكية الفكرية، مثل العلامات التجارية، والنماذج الصناعية، وحق المؤلف، وبراءات الاختراع، وتسوية النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية فى القضاء، والوسائل البديلة، كالتحكيم والتسويق.

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مصر 365