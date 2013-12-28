نادى الإنجازات: محلب وزعزوع وجمعة هم الأكثر إيجابية فى حكومة الببلاوى

أصدر نادى الإنجازات المصرية، بيانا اليوم السبت، حول المؤشرات الأولية لتقرير النادى حول الأداء الإيجابى للوزراء فى 6 أشهر منذ تشكيل الدكتور حازم الببلاوى للحكومة الحالية فى يوليو الماضى، حيث سيصدر التقرير نهاية يناير القادم.

> وأشار البيان، إلى أن أكثر الوزراء إيجابية فى الحكومة الحالية، هم ثلاثة وزراء يأتى فى مقدمتهم المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان، والمجتمعات العمرانية، وهشام زعزوع وزير السياحة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ووصف البيان الوزراء الثلاثة بأنهم يسيروا على طريق الإنجاز.

> وكشف البيان، عن أن المهندس إبراهيم محلب أكثر الوزراء إيجابية منذ أن تولى الوزارة، حيث يعمل جاهدا لإنجاز الأعمال التابعة للوزارة فى موعدها، ويقوم بجولات شبه يومية بين مواقع العمل المختلفة فى القاهرة والمحافظات الأخرى، ولتنشيط الأداء بهيئة المجتمعات العمرانية، أصدر محلب قرارات بتعيين قيادات جديدة لرفع مستوى الأداء، وتنفيذ المهام الملحة، مثل سرعة توصيل مرافق الوحدات السكنية، والأراضى الجديدة وحل مشكلات المدن الجديدة، وأثرت إيجابية الوزير ونشاطه المستمر إلى تجاوب العاملين بديوان عام الوزارة، حيث طلبوا منه الاستمرار فى العمل تطوعيًا بعد ساعات العمل الرسمية، وحتى السادسة مساء يوميًا.

> ولأول مرة منذ 8 سنوات، تم اختيار مصر فى تشكيل المكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب، ويتيح هذا الاختيار لمصر المشاركة بفاعلية فى صناعة، واتخاذ قرارات المجلس فى مجالات الإسكان والتعمير.

> وفتح وزير الإسكان، العديد من الملفات التى تهم قطاعا كبيرا من المواطنين، منها مشروع ابنى بيتك، حيث طالب بسرعة توصيل المرافق للمشروع، وواصل زياراته لمواقع المشروع أكثر من 4 مرات للاطمئنان على سير العمل.

> كما أمر محلب، بتوصيل المرافق لـ21 ألف وحدة سكنية، وتذليل كافة العقبات أمام هذه الوحدات.

> وبعد معاناة طويلة خلال الفترات السابقة، أنهى محلب مشكلة مياه الشرب لـ 60 ألف أسرة بمنطقة منشية ناصر، كما قام بافتتاح محطة مياه بسيون بالغربية، ومحطة مياه الأميرية، ومحطة معالجة المياه بمدينة الشروق.

> ووقع إبراهيم محلب 7 بروتوكلات تعاون مع 7 محافظات، لإنشاء وحدات سكنية لمحدودى الدخل فى إطار مشروع الإسكان الاجتماعى.

> وأوضح بيان نادى الإنجازات، أن أبرز جهود وزير السياحة هشام زعزوع هى رفع تحذيرات السفر من 27 دولة أجنبية كانت تعد المصدر الرئيسى للسياحة، والجولات المكوكية لزعزوع دائما ما تأتى إيجابية فى دعم هذا القطاع.

> وقام هشام زعزوع، بوضع أجندة سياحية لإنجاح الأحداث، والمهرجانات السياحية التى من شأنها استعادة الحركة السياحية، وبث رسالة طمأنة للعالم بأن مقاصدنا السياحية آمنة.

> كما قامت وزارة السياحة بعمل حملة ترويجية تستهدف السوق العربى وإطلاق أولى الرحلات من الكويت والسعودية والأردن إلى البحر الأحمر وجنوب سيناء.

> وفى ضوء استراتيجية الوزارة لاستضافة المؤتمرات الدولية المهمة، وتنظيم أحداث متميزة لجذب مزيد من الاهتمام للمقصد المصرى، نظمت وزارة السياحة بالتعاون مع الخارجية، فعاليات الاجتماع الوزارى العاشر لمنتدى المستقبل، ومبادرة مجموعة الثمانية للشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

> وكشف البيان، عن قيام الدكتور محمد مختار جمعة بعد تقلده منصب وزير الأوقاف بأسابيع قليلة من التخلص من أزمات عديدة داخل الوزارة، وخرج بمجموعة من الفتاوى والقرارات الإدارية، والتنظيمية، والمواقف الحاسمة، والمؤثرة لتحسين الوضع فى جميع الملفات التى تتبع الأوقاف، وسد الثغرات التى ينفذ منها المتطرفون فكريا، والفاسدون إداريًا داخل الوزارة أو فى الهيئات التابعة للجمعيات الشرعية، والسلفية الذين يستخدمونها لترويج أفكار تخدم كيانات، وأفكار سياسية، ودينية متطرفة.

> ولإزالة التشوهات التى لحقت بالخطاب الدينى والوجه الحضارى للإسلام نتيجة الخروج عن المنهج الوسطى، واقتحام غير المتخصصين لعالم الدعوى، قرر الدكتور مختار جمعة، وقف جميع خطباء المساجد غير الحاصلين على شهادة من الأزهر الشريف، أو خريجى معاهد الثقافة الإسلامية التابعة للأوقاف.