القوى العاملة: الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام والخاص يطبق من يناير

أكد علاء عوض المتحدث الرسمى لوزارة القوى العاملة، أن هناك حالة من الانقسام الفكرى، والدينى، يعيشها المجتمع المصرى، وأن الثورة قد تتآكل فى ظل عمليات التخوين التى تحدث الآن بين القوى الثورية .

وتابع عوض، خلال كلمته فى مؤتمر مركز تنمية الدولة، أن الدستور المصرى لم يتم الاطلاع عليه من قبل المصريين، لافتًا إلى أن شريحة كبيرة من المصريين، لم تتطلع على الدستور إلا من وسائل الإعلام، إلا أن كثيرا من الناس فى القرى لم يطلعوا على الدستور، لافتًا إلى أن الدستور الجديد قابل للخطأ، والصواب فى بعض جوانبه، ومن الممكن أن يتم تصحيح تلك الأخطاء فى البرلمان القادم، موضحًا أن مؤسسات الشعب لم تأخذ حقوقها كاملة من الدستور .

وعن الحد الأدنى بالأجور فى القطاعين العام والخاص، أكد عوض أنه بدءًا من يناير القادم سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام والخاص، والمحدد 1200 جنيه، وإن لم يتبق أمام الوزارة سوى قرار المجلس القوى للأجور لتطبيق القرار، موضحا أيضا أنه بالنسبة للموظفين القدامى تحديدًا بالقطاع العام سيكون هناك تدرج فى مرتباتهم .