خبز الجزر والزيتون من منال العالم

المقادير:

- 3 أكواب ونصف دقيق

- 2 ملعقة صغيرة خميرة فورية ناعمة

- 2 ملعقة صغيرة ملح

- 1 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

- 1 كوب وربع حليب

- 2 كوب جزر مبشور

- نصف كوب زيتون أخضر، شرائح

طريقة التحضير:

1- في وعاء الخلاط، ضعي الدقيق والخميرة والملح والزبدة والحليب. ثبتي مضرب العجين، وشغلي على سرعة متوسطة لتتكون عجينة متماسكة. اعجني 3 دقائق، لتصبح العجينة ملساء ومطاطية.

2- أنثري مقدار 4/1 كوب من الدقيق على الطاولة أمامك، ضعي العجينة على الدقيق، أضيفي الجزر والزيتون، اعجني لمرات عدة لتختلط الخضروات بالعجينة. اقسمي العجينة إلى نصفين. غطيها بفوطة قطنية نظيفة. دعي العجينة في مكان دافئ ليتضاعف حجمها.

3- على سطح منثور الدقيق عليه، مدي كل قسم إلى حبل بطول 30 سنتيمتراً تقريبا. لفي الحبلين على بعضهما بشكل لولبي.امسكي طرفي الحبل والصقيهما ببعضهما ليصبح لديك حلقة. ضعي الحلقة في صينية قصيرة الحافة. غطي الحلقة بفوطة قطنية نظيفة ودعيها ليتضاعف حجمها.

4- سخني الفرن إلى درجة حرارة 200 درجة مئوية.

5- اخبزي لمدة 20 دقيقة، أو إلى أن تنضج تماماً وتصبح ذهبية اللون.

6- أخرجي الخبز من الفرن. دعيه يبرد 15 دقيقة، قبل التقديم.

(هذه المقادير تكفي 8 أشخاص).

(مدة الطهي 20 دقيقة).

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