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تجميد أموال 75 جمعية أهلية بالقليوبية .. والمحافظ : لن يضار فقير أو عامل‎

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تجميد أموال 75 جمعية أهلية بالقليوبية .. والمحافظ : لن يضار فقير أو عامل‎ تجميد أموال 75 جمعية أهلية بالقليوبية .. والمحافظ : لن يضار فقير أو عامل‎

المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية

 

أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أنه لن يسمح تحت أي ظرف من الظروف بأن يضار فقير واحد أو مريض أو أي مستفيد من جراء تجميد أرصدة قرابة 75 جمعية أهلية علي مستوي المحافظة.

وقال : “إننا ملتزمون بإستمرار تقديم الخدمات وصرف رواتب العاملين بتلك الجمعيات”، ونفي المحافظ الشائعات التي يروجها البعض من أن تحارب العمل الأهلي والخيري لان التجميد لايعني وقف أنشطة الجمعية نهائيا بل علي العكس سوف تسير الأمور بشكل طبيعي من خلال اللجان التي يتم تشكيلها وتتولي هذه اللجان عمليات الإدارة لهذه الجمعيات.

أوضح المحافظ أن هناك فصيل سياسي بعينه يحاول ترويج الأكاذيب بين المواطنين عن طريق الزعم عبر كتائبة الإليكترونية بان الحكومة تحارب الأعمال الخيرية بإستهداف الجمعيات الأهلية وهو امر غير صحيح.

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