نجاة ربة منزل من الموت أسفل قطار بالمنوفية

نجت ربة منزل بقرية سمادون بأشمون من الموت المحقق تحت عجلات القطار أثناء عبورها من المكان غير المخصص للعبور بالقرب من محطة سكة حديد منوف وإصيبت بإصابات بالغة بالقدم اليمنى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا الرائد خالد عبد الحليم رئيس مباحث منوف يفيد بوصول عايدة على موسى طعيمة 54 سنة ربة منزل ومقيمة بقرية سمادون بمركز أشمون بحادث قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمدينة منوف إصطدم بها جرار أحد القطارات وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى.

وبسؤال عبد الباسط فارس درويش قائد القطار ، أكد أنه أثناء قيادته للجرار فوجئ بالمصابة تمر من أعلى شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة وقام بإطلاق آلة التنبيه عدة مرات ولم تستجب وحدثت إصابتها ولم يحدث اى تجاوزات فى حركة القطارات وتم تحرير محضر رقم 4 أحوال قسم منوف .