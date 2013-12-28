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مجهولون يضرمون النيران فى سيارة نائب مأمور قسم العطارين بالإسكندرية

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مجهولون يضرمون النيران فى سيارة نائب مأمور قسم العطارين بالإسكندرية مجهولون يضرمون النيران فى سيارة نائب مأمور قسم العطارين بالإسكندرية

صورة أرشيفية

 

أضرم مجهولون النيران فى سيارة شرطة أثناء توقفها أسفل منزل المجند سائقها بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية.
> كان قسم شرطة أول المنتزه قد تلقى بلاغاً بإشتعال النيران بسيارة شرطة بشارع 3 متفرع من شارع 45 منطقة العصافره قبلى .
> انتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية،وبالفحص ،تبين إشتعال النيران بالسيارة شرطه ” المخصصه للمقدم شادى الإسلام زغلول ،نائب مأمور قسم شرطة العطارين مما أدى لإحتراق الصندوق الخلفى للسيارة وجزء من الكابينه .
> وبسؤال قائدها المجند نبيل إدوار غالى “21 سنة” ،مقيم بذات العنوان قرر إنه أثناء وقوف السيارة أمام العقار سكنه قام شخصين مجهولين ،بإشعال النيران بالسيارة،وفرا هاربين ،وهو ما أيده شهود الواقعة.
> تم إخطار الإدلة الجنائية ،وكلفت المباحث بتحديد المتهمين وضبطهم ، تحرر المحضر إدارى قسم شرطة أول المنتزه ،وجارى العرض على النيابة.

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