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بالصور| استئصال ورم لطفلة عمرها شهر بالإسكندرية

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بالصور| استئصال ورم لطفلة عمرها شهر بالإسكندرية بالصور| استئصال ورم لطفلة عمرها شهر بالإسكندرية

كتب : مروة مرسي السبت 28-12-2013 12:32

أجرى الدكتور صابر وهيب، رئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى الشاطبي الجامعي، عملية استئصال ورم نادر لطفلة تسمى رودينا محمد، عمرها شهر، بمستشفي الشاطبي الجامعي، قسم جراحة الأطفال، وكانت تعاني من صعوبة في التنفس، وأجريت الفحوصات والأشعات اللازمة، وتم استئصال الورم بالكامل للطفلة، بواسطة الفريق الجراحي الذي ترأسه.

وقال وهيب: "يعتبر هذا الورم من الأورام النادرة، واستئصاله بالكامل يعني وجود تقنية عالية جدا جراحيا، وعناية فائقة بعد العملية، ويرجع هذا الورم إلى الملوثات البيئية، والتي زادت من نسبة حدوث الأورام الخلقية، والطفلة الآن تعيش بصورة طبيعية تمامًا".

ويقوم قسم جراحة الأطفال على خدمة الأطفال الذين يعانون من تشوهات خلقية، ويحتاجون إلى عمليات جراحية دقيقة، ويستقبل سنويًا أكثر من 3500 حالة، غالبيتهم من محافظات الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، وكفر الشيخ، والغربية وبعض محافظات الصعيد.

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