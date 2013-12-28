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اعتصام عمال "الوطنية للزيوت" يدخل أسبوعه الثالث.. والعمال: لن نتراجع عن تحقيق مطالبنا

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اعتصام عمال "الوطنية للزيوت" يدخل أسبوعه الثالث.. والعمال: لن نتراجع عن تحقيق مطالبنا اعتصام عمال "الوطنية للزيوت" يدخل أسبوعه الثالث.. والعمال: لن نتراجع عن تحقيق مطالبنا

كتب : حازم الوكيل منذ 37 دقيقة

واصل عمال الشركة الوطنية للزيوت النباتية، بمدينة برج العرب الجديدة، أقصى غرب الإسكندرية، اليوم، اعتصامهم داخل مقر الشركة، والذي دخل أسبوعه الثالث؛ للمطالبة بالحصول على الأرباح التي يستحقونها طبقًا لقانون العمل ولوائح الشركة المعمول بها منذ سنوات.

كان قرابة 80 عاملًا من عمال الشركة، دخلوا في اعتصام أمام الشركة، منذ أكثر من أسبوعين، احتجاجًا على عدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الشركة واللجنة النقابية، والتي تمت في أبريل الماضي.

وطالب العمال برفع الخصومات، وتوزيع الأرباح، وإلغاء تقييم الحوافز، وبدل مخاطر، وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الشركة، واللجنة النقابية، والتي تمت في أبريل الماضي.

وقال يوسف عابدين، أحد العاملين المعتصمين، إنهم مستمرون في اعتصامهم لحين تحقيق كامل مطالبهم، على الرغم من تعرضهم لأكثر من محاولة لفض اعتصامهم من قبل الإدارة بالقوة، وصدور قرار من رئيس مجلس الإدارة، عقب الاعتصام، بإغلاق الشركة، ما يهدد بنقص حاد في زيت المدعم الذي يصرف ببطاقات التموين.

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