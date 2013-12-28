رونالدو: جاهز للعمل مع مورينيو؟ ' لا أبصق في إناء أكلت فيه '

لشبونة (إفي): أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم استعداده للعمل مجددا مع المدير الفني السابق للنادي الملكي ومدرب تشيلسي الحالي جوزيه مورينيو، رغم التصريحات النارية التي تبادلاها مؤخرا.

وقال رونالدو في مقابلة مع صحيفة وقناة (أ بولا) البرتغالية، التي من بمناسبة حصوله على شخصية العام: "على استعدادا للعمل معه كغيره من المدربين الذين لعبت تحت قيادتهم، مثل (أليكس) فيرجسون و(لازلو) بولوني و(مانويل) بيليجريني".

وعمل كريستيانو مع فيرجسون في مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومع الروماني بولوني في سبورتنج لشبونة قبل انتقاله إلى نادي الشياطين الحمر، ومع التشيلي بيليجريني في ريال مدريد.

وتابع "لقد تعلمت كثيرا من هؤلاء المدربين، وأتذكر لهم أمور طبية. إنهم مدربون منحوا لي فرصة التطور على الصعيد الشخصي والمهني".

وأوضح "الصفح عن مورينيو؟ أنا أسامح الجميع. لم أكن طرفا في مشادة، لن تسمعني أتحدث عن أحد بسوء. هذا ما فعلت وسأظل هكذا. لست مستاء من أحد".

كان مورينيو قد أكد في تصريحات صحفية "لقد دربت رونالدو الحقيقي"، في إشارة للأسطورة البرازيلي المعتزل الذي عمل معه حينما كان ضمن الجهاز الفني لبرشلونة الإسباني.

ورد كريستيانو "أنا لا أبصق في إناء أكلت فيه"، وهو مثل برتغالي عن ضرورة عدم الحديث بالسوء عمن كانت بينهم علاقة سابقة.