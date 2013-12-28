افتتاح الجمعية "السعودية ـ المصرية" غدا لتذليل المعوقات التي تواجه مستثمري المملكة في مصر

يشهد المؤتمر وزراء التجارة والاستثمار والسكان والتعاون الدولي

كتب : عبدالعزيز المصري منذ 12 دقيقة

يفتتح وزراء الصناعة والتجارة، والاستثمار، والإسكان، والتعاون الدولي، غدًا حفل تدشين الجمعية "السعودية ـ المصرية" برعاية أحمد قطان سفير السعودية بالقاهرة.

ويلقي وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخري عبدالنور، كلمة نيابة عن الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء.

من جانبه، قال أحمد درويش أمين عام الجمعية، إنه سيشارك أكثر من 100 مستثمر سعودي في حفل التدشين بالإضافة إلى رجال الأعمال والمستثمرين المصريين الأعضاء بالجمعية.

وأضاف أن الجمعية تهدف إلى توفير فرص استثمار للسعوديين بمصر والعمل على حل المعوقات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن الجمعية لا تتعارض مع أي من منظمات الأعمال الأخرى.

يشارك فى المؤتمر، مفتي الجمهورية، ووزير القوي العاملة، ووزير الزراعة، ووزير التعاون الدولي، وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين والسياسيين وسفراء وقناصل الدول.