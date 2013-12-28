مواصفات مولودك بحسب الفصول

حتى وأنت تحاولين جاهدة الحمل فليس من المضمون حصولك على طفل مسترخ من مواليد برج الحوت، أو عدم حملك في أكثر أشهر السنة حراً، ولكن ذلك لم يمنع بعضنا من تحديد أنسب وقت للولادة. فهل يمكنك ذلك؟

طفل مولود في الصيف؟ رائع، فهذا يعني الكثير من المشي في منتزه مغطى بأوراق الشجر، وقيلولة في الشمس (لك)، ولكنه يعني أيضاً طفلة تدخل المدرسة أسرع من أقرانها، فقد أشارت دراسة جديدة من معهد الدراسات الأميركية، إلى أنه يجب تعزيز علامات مواليد شهر آب المدرسية؛ كونهم أصغر دراسياً بعام من أقرانهم عند الخضوع للاختبارات، ففكري جيداً بالإيجابيات والسلبيات قبل قرار الحمل.

أطفال الربيع

هناك فوائد للحمل بطفل في أول السنة، فتخيلي دفع طفلك بالعربة في الحديقة في أوائل شهر مارس، تحتسين قهوة اللاتيه والشمس تدفئ وجهك، ولكن هناك أيضاً أموراً جدية تحثك على التراجع، فوفقاً لدراسة عالمية عن آثار الفصول على الصحة، أطفال الربيع عرضة أكثر للأمراض، بما في ذلك الأزمة الصدرية..

ولكن إجازة أمومتك ستكون في أجمل أشهر السنة.

مواليد الصيف

يعتقد الباحثون أن مواليد فصل الصيف متأخرون أكاديمياً عن نظرائهم الأكبر، ويتم تقييمهم خطأ على أنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة دراسياً، ومن المثير للقلق أكثر، أن هناك تقارير عن كون مواليد شهر تموز(جولاي) غير سعداء في المدرسة، تقول الخبيرة النفسية للنمو والصحة الدكتورة سينثيامك: منهم من يمشي بعمر 10 أشهر، بينما قد لا يمشي آخرون حتى عمر 16 شهراً. وعلى نفس المنوال، قد يبرع طفل بالجمع في عمر 5 سنوات.

هناك المزيد من الأخبار الجيدة، فأطفال الصيف لا يميلون للسلوكيات الخطرة، كالتدخين والشرب خلال سنوات المراهقة. كما يعتقد أن اللقاح أول الصيف هو سبب قلة تعرضهم للحساسية؛ كون الأجسام المضادة من الرحم تحميهم.

مواليد الخريف

لا يعتبر مواليد الخريف الأكثر إنجازاً فحسب، ولكن وفقاً لدراسة ألمانية فمواليد هذه الفترة يعيشون بمعدل 215 يوماً أكثر من مواليد الربيع. كما يقل احتمال تعرضهم للمرض عند التقدم في السن. وإن كانت فتاة، فتتأخر في دخول فترة سن اليأس، مما يعطيها حماية إضافية ضد سرطان الثدي وعنق الرحم؛ بسبب كون نسبة هرمونات الإنجاب أعلى لدى النساء الحوامل في الصيف.

مواليد الشتاء

يظن علماء هارفرد أن مواليد الشتاء ليسوا أطول فحسب، ولكن أكثر ذكاءً أيضاً، ويبدو أن سبب ذلك تعرض أمهاتهم لساعات ضوء النهار أكثر، مستفيدين من فيتامين «د» المعزز للدماغ بذلك. وتظهر معلومات من مكتب الدراسات الوطنية أن مواليد شهر سبتمبر على الأرجح أطباء أسنان، بينما يميل مواليد يناير أن يكونوا أطباء عامين.

هناك بالتأكيد جانب سلبي فيما يخص قلة الشمس في آخر العام، فمواليد الشتاء أكثر نكداً، ويحبون الراحة والألفة أكثر، وهكذا ستنالين مزيداً من العناق.

لتحسين مزاج الطفل والحرص على حصوله على هواء منعش، تقترح سينثيا اتباع نصيحة السويديين بتغطيته جيداً ووضعه؛ لينام في مهده في الحديقة، فالضوء وتغيير الجو أمران مفيدان للغاية.

ووفقاً للمجلة الأميركية لطب النساء والولادة فأنت بحاجة إلى رعاية نفسك أيضاً، فمن تلد في الشتاء أكثر عرضة لكآبة ما بعد الولادة بمرتين من اللواتي تلدن في فصل الصيف؛ كون فرصة اختلاطهن بالناس وخروجهن تقل..

كيفية توثيق موعد ولادتك

نصائح تقدمها لك أخصائية الخصوبة الطبيبة شياو بينغ زاي:

- ابدئي مبكراً: يحدث الحمل عادة لدى الأزواج الخصبين بعد 3 أشهر من بدء المحاولات، بينما ينجح 80% ولكن تذكري إن كنت تأخذين حبوب منع الحمل أن الأمر قد يستغرق 6 أشهر؛ حتى تعود الخصوبة كاملة.

- عيشي حياة صحية: سواء بممارسة الرياضة أو نوع الأكل، يجب أن يتناول كلاكما حبوب مكملات غذائية على الأقل 3 أشهر قبل بدء المحاولة، فهذا يضمن حصول جسدك على كمية حمض الفوليك الموصى بها، وفيتامينات أخرى ضرورية.

- اتبعي تواريخ الإباضة عبر تحديد مواعيد الدورة الشهرية بدقة، يمكنك اللجوء إلى askmum.co.uk/ovulationcalculator

- أقيمي علاقة حميمة على الأقل مرتين أسبوعياً لعدم إغفال أيام الإخصاب، فالحيوانات المنوية الصحية تعيش ما يصل 72 ساعة.