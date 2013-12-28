ضبط 1100 لتر سولار بمركز الفتح بأسيوط

تمكنت مديرية التموين بمركز الفتح بأسيوط من تحرير 27 مخالفة تموينية لأصحاب المخابز و المستودعات البترولية خلال شهر ديسمبر من خلال حملات مكثفة علي جميع قري المركز بناء على توجيهات اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط لضبط المستغلين والمتلاعبين بالسلع المدعمة والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، صرح بذلك بدري محمد بدري رئيس مركز ومدينه الفتح .

وأوضح بدري أنه تم ضبط 1100 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بقرية الناصرية حيث تم ضبط المدعو جمال.ص.ب يقوم بنقل هذه الكمية لبيعها دون وجه حق واستغلال المواطنين مضيفا انه تم تحرير 25مخالفة لأصحاب المخابز التابعة للمركز وتنوعت هذه المخالفات مابين إنتاج الخبز البلدي غير المطابق للمواصفات وناقص الوزن والتصرف أيضا في الحصة التموينية دون وجه حق .