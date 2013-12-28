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"شباب الثورة العربية" يعقد مؤتمر "لا للإرهاب.. ونعم للدستور" بالبحيرة

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"شباب الثورة العربية" يعقد مؤتمر "لا للإرهاب.. ونعم للدستور" بالبحيرة "شباب الثورة العربية" يعقد مؤتمر "لا للإرهاب.. ونعم للدستور" بالبحيرة

كتب : أحمد حفني منذ 34 دقيقة

يعقد اتحاد شباب الثورة العربية بالبحيرة، اليوم، مؤتمرًا جماهيريًا بقاعة مكسيم، بمدينة كفر الدوار، تحت عنوان "لا للإرهاب.. ونعم للدستور"، وذلك ضمن فعاليات الاتحاد للتعريف بالدستور الجديد.

وينظم الاتحاد، محاضرات لشرح أهم المواد التي أتت بالدستور، ويحضر المؤتمر العديد من القيادات السياسية بالمحافظة، ويحاضر به أساتذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

من جانبه، أكد عادل ربيعة، الأمين العام لاتحاد شباب الثورة، أن المؤتمر يستهدف نشر الوعي لدى المواطن بخصوص الدستور الجديد، أكثر ما يدعوا للتصويت بـ"نعم"، مشيرًا إلى أن الاتحاد نظم العديد من المؤتمرات بمعظم محافظات الجمهورية، تحت عنوان "إعرف دستورك"، لافتًا إلى أنهم أضافوا عبارة "لا للإرهاب" لهذا المؤتمر، تعبيرًا عن رفضهم للممارسات التنظيم الإخواني الإرهابي، وتضامنًا مع أسر شهداء ومصابي حادث الدقهلية.

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