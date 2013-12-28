تجمهر أمام محطة كهرباء بنها الجديدة بعد ترويج شائعة إخوانية بوجود وظائف بها

كتب : حسن صالح منذ 11 دقيقة

تسببت شائعة إخوانية بوجود وظائف خالية بمحطة كهرباء بنها الجديدة، على طريق المنصورة، في توافد العشرات من أهالي قرية جمجمرة، مركز بنها، وعددا من قرى كفر شكر، على مقر المشروع للاستفتسار عن الوظائف والتقدم لها، ما تسبب في حالة استنفار أمني حول المحطة، بعد أن تم إعلام المتوافدين بأنه لاتوجد وظائف، خوفًا من تجمهرهم للمطالبة بالتعيين في المحطة.

ونجحت أجهزة الأمن، في إقناع الأهالي بأنه لاتوجد وظائف، دون وجود تداعيات أمنية.

كانت المعلومات، وردت للواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، عن وجود شائعة عن توافر وظائف بمحطة الكهرباء الجديدة، والدعوة للتجمهر أمامها للتقدم للوظائف، وإجبار إدارة المشروع على تخصيصها لأبناء القرى المجاورة وأبناء من حصلت منهم الدولة على أراضي لإقامة المشروع.

انتقل اللواء هشام خطاب، مفتش الأمن العام، والعقيد وائل نبيل، رئيس مباحث مركز بنها، وتبين أن الأهالي سمعوا عن الوظائف فحضروا للسؤال عنها، والتقدم لها، وتبين أنه لاتوجد وظائف، تراجع عدد كبير منهم.

وكشفت التحريات، أن هناك شائعة سرت بين الأهالي مصادرها أحد المنتمين لجماعة الإخوان، مفادها أن المحطة تستقبل طلبات التعيين للأفراد وعندما ذهب الأهالى لم يجدوا بها تعينات جديدة للأفراد، حيث كثفت قوات الشرطة والقوات المسلحة من تواجدها أمام المحطة، وتم السيطرة على الموقف، ومنع حدوث أي تداعيات وفض تجمهر الأهالي وعدم السماح لهم بتعطيل العمل في المحطة، والتي بدأت التشغيل التجريبي لها مؤخرًا وجاري استكمال خطة المرحلة الثانية لها.