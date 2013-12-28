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شركة إنجليزية تفوز بمناقصة استشارى تطوير معمل تكرير البترول بأسيوط

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شركة إنجليزية تفوز بمناقصة استشارى تطوير معمل تكرير البترول بأسيوط شركة إنجليزية تفوز بمناقصة استشارى تطوير معمل تكرير البترول بأسيوط

قال مسئول بارز فى الهيئة المصرية العامة للبترول، إن شركة UPE الانجليزية فازت بمناقصة استشارى تطوير معمل تكرير البترول بأسيوط جنوب البلاد، بعد منافسة شرسة مع شركة IFB الفرنسية.

وأضاف المسئول، فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، أن الشركة الانجليزية قدمت العرض الأفضل فنيا وماليا ضمن مجموعة الشركات التى نافست على الفوز بالمناقصة.

وكانت 10 شركات قد تقدمت للمناقصة الدولية التى طرحتها هيئة البترول نهاية الشهر الماضى لاختيار استشارى دولى لتطوير معمل تكرير أسيوط باستثمارات تقدر بحوالى 3 مليارات جنيه، ومن المقرر ان تستغرق علمية التطوير 3 سنوات من بدء ترسية الأعمال على المقاول.

وقال مسئول هيئة البترول، والذى فضل عدم ذكر هويته، إن الشركة البريطانية تعد الأبرز على مستوى وأفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال.

وأشار إلى أن أغلب وحدات التكرير العاملة فى مصر منفذة بخبرة الشركة الإنجليزية، مما يسهل على الجانب المصرى الحصول على قطع غيار وخبرة فنية بأسعار ملائمة، ويبلغ إنتاج معمل تكرير أسيوط من المازوت منخفض القيمة سنويا حوالى مليونين و250 ألف طن.

وكان الكيميائى عمرو مصطفى نائب رئيس هيئة البترول المصرية للعمليات، قد قال فى تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، فى وقت سابق، إن مشروع تطوير معمل أسيوط يستهدف توفير إمدادات البنزين فى محافظات الصعيد والحد من مخاطر النقل البرى للنافتا من أسيوط إلى السويس والقاهرة ونقل البنزين من السويس إلى أسيوط، بما يؤدى إلى تخفيض الكميات التى يتم استيرادها من الخارج.

وتبلغ احتياجات السوق المحلية فى مصر من السولار نحو 450 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 500 ألف طن شهريا حسب بيانات الهيئة المصرية العامة للبترول.

وكان المهندس طارق الملا، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، قد صرح بأن البنك الأهلى، أكبر بنك حكومى فى مصر، قد وافق على تمويل مشروع تحديث معمل تكرير أسيوط عبر قرض يتم التفاوض على شروطه حاليا بين الجانبين.

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مصر 365

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