رئيس اتحاد دار علوم القاهرة: الإخوان فشلوا فى الحشد لمنع الامتحانات

قال محمد مصطفى، القائم بأعمال رئيس اتحاد طلاب كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن طلاب جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، فشلوا فى حشد الطلاب لتنفيذ أفكارهم الخاصة بتعطيل أعمال الامتحانات بالكلية.

وأوضح مصطفى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن الذى يضرب عن دخول الامتحانات هو الخاسر الوحيد، متوقّعًا دخول طلاب الإخوان كل الامتحانات المقررة، والتى بدأت بالكلية من اليوم، قائلاً "لو استطاعوا إيقافها لفعلوا".

وأضاف مصطفى، أن قرار مجلس الوزراء الخاص بالسماح للشرطة بالتواجد داخل الحرم الجامعى، لتأمين أعمال الامتحانات، والذى صدق عليه المجلس الأعلى للجامعات فى آخر اجتماع له، هو قرار غير حكيم فى هذا الوقت تحديدًا، مؤكدا أنه قد تحدث استفزازات كثيرة بين الطلاب والشرطة.

واقترح، القائم بأعمال رئيس اتحاد الطلاب بكلية دار العلوم، تواجد قوات الشرطة خارج حرم الجامعة، لتأمينها والاستعانة بها فى حالة الضرورة القصوى للتعامل مع أية أعمال عنف داخل الحرم، مؤكدا أن قرار تواجد الشرطة بشكل مستمر داخل الجامعة قرار خاطئ.