أخبار عاجلة

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست -
الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

مشادات على سلالم "الصحفيين" بين مؤيدي السيسي ووكلاء النيابة الموقوفين و"عبد القدوس"

Google+ Print
مشادات على سلالم "الصحفيين" بين مؤيدي السيسي ووكلاء النيابة الموقوفين و"عبد القدوس" مشادات على سلالم "الصحفيين" بين مؤيدي السيسي ووكلاء النيابة الموقوفين و"عبد القدوس"

كتب : عمرو حامد منذ 17 دقيقة

نظم عدد من وكلاء النيابة الذين تم إيقافهم عن العمل، وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين، احتجاجا على إيقافهم عن العمل، وقاموا برفع لافتات مكتوب عليها "نحن وكلاء نيابة مع إيقاف التنفيذ.. نطالب بمقابلة رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور"، ولافتة مكتوب عليها القرار رقم 649 لسنة 2013 غير دستور، لمخالفته مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية"، و"لا لاستبعاد أوائل الحقوق والشرعية والقانون".

وقام عدد من المواطنين المؤيدين للفريق عبد الفتاح ، الذين يرفعون صوره، بالاعتراض على وقفة وكلاء النيابة، وحدثت مشاداة بينهم وبين وكلاء النيابة المحتجين، مطالبين إياهم بالانصراف، لمخالفة الوقفة قانون التظاهر.

وهاجم عبد العزيز فهمي، رئيس حركة الوفاق الوطني المتظاهرين، وطالبهم بالرحيل لمخالفة الوقفة قانون التظاهر، فيما رد عليه محمد عبد القدوس، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مطالبًا إياه بعدم التدخل في الوقفات التي تتم أمام النقابة، ما أدى إلى تبادل الهجوم بين الطرفين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش

قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي

فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي