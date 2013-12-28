مشادات على سلالم "الصحفيين" بين مؤيدي السيسي ووكلاء النيابة الموقوفين و"عبد القدوس"

كتب : عمرو حامد منذ 17 دقيقة

نظم عدد من وكلاء النيابة الذين تم إيقافهم عن العمل، وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين، احتجاجا على إيقافهم عن العمل، وقاموا برفع لافتات مكتوب عليها "نحن وكلاء نيابة مع إيقاف التنفيذ.. نطالب بمقابلة رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور"، ولافتة مكتوب عليها القرار رقم 649 لسنة 2013 غير دستور، لمخالفته مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية"، و"لا لاستبعاد أوائل الحقوق والشرعية والقانون".

وقام عدد من المواطنين المؤيدين للفريق عبد الفتاح السيسي، الذين يرفعون صوره، بالاعتراض على وقفة وكلاء النيابة، وحدثت مشاداة بينهم وبين وكلاء النيابة المحتجين، مطالبين إياهم بالانصراف، لمخالفة الوقفة قانون التظاهر.

وهاجم عبد العزيز فهمي، رئيس حركة الوفاق الوطني المتظاهرين، وطالبهم بالرحيل لمخالفة الوقفة قانون التظاهر، فيما رد عليه محمد عبد القدوس، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مطالبًا إياه بعدم التدخل في الوقفات التي تتم أمام النقابة، ما أدى إلى تبادل الهجوم بين الطرفين.