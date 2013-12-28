الصين تعلن إلغاء معسكرات العمل وتخفيف سياسة الطفل الواحد رسميًّا

ألغت أعلى لجنة تشريعية في الصين معسكرات «إعادة التثقيف عن طريق العمل» سيئة السمعة في البلاد وخففت سياسة الطفل الواحد، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية، السبت.

وتم اتخاذ القرارين في ختام اجتماعات استمرت 6 أيام للجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني في أعقاب وعود قطعها الحزب الشيوعي الحاكم في جلسته الكاملة الثالثة الشهر الماضي.

وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن المؤتمر صوت أيضًا لصالح توسيع الاستثناءات القائمة في سياسة الطفل الواحد، حيث سيسمح للأزواج بإنجاب طفل ثان إذا لم يكن لأي من الوالدين أشقاء.

وقالت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي إن السلطات الصينية تعتمد بشكل متزايد على «السجون السوداء» وهي عبارة عن مراكز إعادة تأهيل إجبارية لمدمني المخدرات و«مراكز غسيل المخ».