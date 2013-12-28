أخبار عاجلة

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست -
الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الصين تعلن إلغاء معسكرات العمل وتخفيف سياسة الطفل الواحد رسميًّا

Google+ Print
الصين تعلن إلغاء معسكرات العمل وتخفيف سياسة الطفل الواحد رسميًّا الصين تعلن إلغاء معسكرات العمل وتخفيف سياسة الطفل الواحد رسميًّا

ألغت أعلى لجنة تشريعية في الصين معسكرات «إعادة التثقيف عن طريق العمل» سيئة السمعة في البلاد وخففت سياسة الطفل الواحد، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية، السبت.

وتم اتخاذ القرارين في ختام اجتماعات استمرت 6 أيام للجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني في أعقاب وعود قطعها الحزب الشيوعي الحاكم في جلسته الكاملة الثالثة الشهر الماضي.

وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن المؤتمر صوت أيضًا لصالح توسيع الاستثناءات القائمة في سياسة الطفل الواحد، حيث سيسمح للأزواج بإنجاب طفل ثان إذا لم يكن لأي من الوالدين أشقاء.

وقالت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي إن السلطات الصينية تعتمد بشكل متزايد على «السجون السوداء» وهي عبارة عن مراكز إعادة تأهيل إجبارية لمدمني المخدرات و«مراكز غسيل المخ».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية