صحيفة تركية: أنباء عن هروب نجل «أردوغان» إلى جورجيا

ذكرت صحف تركية أن بلال نجل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، سافر من تركيا إلى جورجيا دون استخدام جواز السفر.

وذكرت صحيفة «يورت» التركية، السبت، أن هذه المزاعم تشير إلى أن بلال أردوغان هرب على إثر إعلان قائمة أسماء متورطة في قضايا فساد ورشاوى طالت عددا كبيرا من السياسيين ورجال الأعمال والبيروقراطيين للاشتباه في تورطهم في التلاعب والتزوير والفساد في 28 مناقصة تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار.

وأكد رئيس حزب اليسار الديمقراطي معصوم توركر، في تصريحات خاصة لمحطة «الشعب» الفضائية الإخبارية، صحة أنباء هروب بلال أردوغان من تركيا؛ خوفا من اعتقاله.