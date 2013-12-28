هجوم يستهدف أنبوبًا استراتيجيًّا للنفط في اليمن ويوقف إنتاجه

فجر مسلحون قبليون، صباح السبت، أنبوبًا استراتيجيًّا للنفط شرق مدينة «المكلا» عاصمة محافظة حضرموت جنوبي شرق اليمن، مما أدى إلى توقف الإنتاج، كما أعلن مسؤول محلي ونفطي.

وقال المسؤول المحلي إن «مسلحين ينتمون إلى تحالف قبائل حضرموت فجروا أنبوب النفط الممتد من قطاع المسيلة النفطي إلى ميناء الضبة في بلدة الشحر»، موضحًا أن العملية تمت «بعبوة ناسفة زرعت أسفل» الأنبوب.

وذكر مسؤول نفطي في حضرموت، أن «الانفجار أدى إلى وقف الإنتاج».

وأكد هذا المسؤول أن الأنبوب الذي تم استهدافه «يضخ قرابة 120 ألف برميل يوميًّا ويعمل لعدة شركات أجنبية».

وتراجع إنتاج النفط بشكل كبير في اليمن، بسبب الوضع الأمني وسوء صيانة البنى التحتية وتراجع الاستثمارات في التنقيب.