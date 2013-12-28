محافظ الاسماعيلية يحظر 9 أنواع من الاسماك السامة تطبيقًا لقرار ” التموين “

أعلن اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية أنه تم التأكيد على مديرية التموين والتجارة الداخلية والادرات التابعة لها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها وجميع أجهزة الرقابة التموينية ومباحث التموين ومديرية الصحة والثروة السمكية بضرورة الالتزام بتفعيل القرار الوزارى رقم 665 لسنة 2013 الذى أصدره الدكتور أيمن أبوحديد وزير التموين والتجارة بتاريخ 21 ديسمبر الجارى بشأن حظر الاتجار أو الحيازة أو التداول لعدد تسعة أصناف من الأسماك السامة المضرة بالصحة .

وأضاف المحافظ أن هذه الاسماك والتى تشكل خطورة على حياة المواطنيين لكونها غير صالحة للاستهلاك الأدمى لاحتواء بعض أجزائها على سموم خطيرة وتشمل هذه الأنواع سمكة القراض “الأرانب” وسمكة النفيخ- البالون “حبار البحر ” والسمكة الصخرية وسمكة القط وسمكة العقرب وسمكة دجاجة البحر وسمكة الفهقة وسمكة البقرة والرقيطة وسمكة البلامة وقد تضمن القرار الوزارى تنفيذ الغقوبات المنصوص عليها بالقانون على كل من يقوم بمخالفة الالتزام بهذا القرار وعلى جميع الجهات المعنية الالتزام بالتنفيذ وتفعيل القرار حرصا على الصحة العامة لجميع المواطنيين .

صرح بذلك أحمد اليمانى مدير الاعلام والصحافة والمتحدث الاعلامى باسم محافظة الاسماعيلية .