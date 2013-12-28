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اتحاد الكرة: التليفزيون المصري يتحمل غرامة بث مباراة مصر وغانا.. ولسنا طرفًا في القضية

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اتحاد الكرة: التليفزيون المصري يتحمل غرامة بث مباراة مصر وغانا.. ولسنا طرفًا في القضية اتحاد الكرة: التليفزيون المصري يتحمل غرامة بث مباراة مصر وغانا.. ولسنا طرفًا في القضية

هل يدفع التليفزيون المصري الغرامة؟

أرسل مسؤولو اتحاد الكرة المصري صورة من الخطاب الوارد من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بخصوص تغريم مبلغ مليوني دولار بسبب بث مباراة مصر وغانا بتصفيات كأس العالم 2014 في كوماسي أرضيًا رغم عدم امتلاكها حقوق البث.

وقال عزمي مجاهد المُتحدث باسم اتحاد الكرة المصري في تصريحات خاصة ل”ONA”، ” اتحاد الكرة ليس طرفًا في هذه الأزمة ولكنه تلقى قيمة الغرامة من جانب الفيفا وتم إرسالها لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، الذي بث المباراة”.

وأشار مجاهد مُعلقًا على القضية التي رفعتها قنوات الجزيرة بخصوص بث المباراة، أن قنوات الجزيرة قامت بسرقة عربات التليفزيون المصري وبث أحداث رابعة العدوية دون وجه حق، فلماذا يتحدثون عن الحقوق الأن؟.

واختتم مجاهد إلى أنه من الوارد تقديم إلتماس ضد عقوبة الفيفا في هذه المرحلة وفقًا للجلسة التي سيعقدها جمال علام رئيس اتحاد الكرة مع رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والتي سيتم خلالها أيضا مناقشة ملف بيع حقوق بث الدوري المصري.

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أونا

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