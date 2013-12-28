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محبّو كارول سماحة غاضبون والسبب كلبة إليسا

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محبّو كارول سماحة غاضبون والسبب كلبة إليسا محبّو كارول سماحة غاضبون والسبب كلبة إليسا

على الرغم من عدم تعليق الفنانتين على ما يُشاع عن خلافات بينهما، فإنّ الحروب الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي لا تزال قائمة بين جمهور الفنانتين، وبطلتها اليوم كلبة إليسا "ليدي".
فقد قامت إليسا بنشر صورة لكلبتها "ليدي" على حسابها الشخصيّ على "تويتر"، وهي تحتفل معها بعيد الميلاد، حيث أهدتها بيتاً جديداً قامت بنشر صورته أيضاً، ما جعل محبّو كارول يعترضون، إذ رأوا أنّ إليسا تعمّدت تسمية كلبتها "ليدي"، وهو عنوان الاستعراض الذي تقدّمه سماحة في كازينو لبنان.
واعتبر بعض محبّي كارول أنّ إليسا تستفزّ فنانتهم، لأنّه لم يُعرف عنها يوماً محبّتها للكلاب، فضلاً عن أنّها لم تكن المرّة الأولى التي تقوم بها إليسا بالسخرية المستترة من استعراض كارول، إذ كتبت عشية افتتاح الاستعراض، يوم كان لبنان يستعدّ لاستقبال العاصفة ألكسا، التي قيل قبل وصولها إنّ تداعياتها ستكون قاسية على المنطقة، أنها تستعدّ لاستقبال الليدي ألكسا، وعادت وكرّرت تغريدة عن العاصفة، ولم تنس أن تُرفق اسمها بتسمية "ليدي".
كارول التزمت الصمت، ولم تردّ على الحملة، التي شنّها بعض محبيها على ما أسموه استفزازات إليسا، في حين قام محبّو هذه الأخيرة بالدفاع عن فنّانتهم، مؤكّدين أنّ الكلبة "ليدي" تملكها إليسا منذ سنوات، وأنّ إليسا ليست من الفنانات اللواتي يحلو لهنّ تبادل الاستفزاز عبر "تويتر".
محبو إليسا أكدوا أنّ تاريخها الطويل يؤكّد أنّها لم تعمد يوماً إلى الرد حتى على منتقديها، مطالبين بوقف الاتهامات التي لم تردّ عليها إليسا نفسها.
ومع التزام كارول وإليسا الصمت، وتولّي محبيهما تبادل الهجمات، يبقى أن نشير إلى ما حكي عن خلاف بين الفنانتين، قيل إنّ سببه مشاكل حصلت في كواليس برنامج "أكس فاكتور"، وهو ما لم تؤكّده كارول وإليسا ولم تنفياه.

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