"الركود الفني" كلمة السر في الحصاد الفني لعام 2013

بين لحظات البداية والميلاد ومشاهد النهاية والفراق، بين أعمال النجاح والصعود وكآبة الفشل والهبوط، بين الأحداث السعيدة وجلسات المحاكم والقضايا، بين أفراح الزواج وأحزان الطلاق، بين الأخبار الحقيقية وفوضى الشائعات، مثلما هي الحياة بجميع تناقضاتها، عاش الفنانون والوسط الفني في العالم العربي عاماً مليئاً بالأحداث المختلفة. «سيدتي» ترصد أهم الأحداث الفنية العربية لعام 2013 التي لم تسجّل تميّزاً لامعاً يذكر على كافة الأصعدة الفنية إنما كانت أشبه بمرحلة الركود الفني ما خلا بعض المناوشات بين الفنانين أو إشاعات الحب بينهم التي احتلّت مساحة واسعة في الإعلام

الحركة الفنية 2013

رغم الأزمة السياسية والمالية التي تعيشها أغلب الدول العربية الصانعة للدراما، إلا أن عام 2013 شهد عرض الكثير من الأعمال الدرامية التي تنوّعت بين الكوميدي والاجتماعي والسياسي، مع الاعتماد على النجوم الكبار في السينما، والتي قدمت عدداً قليلاً من الأفلام هذا العام، أغلبها لم يحقق نجاحاً جماهيرياً أو نقدياً كبيراً.

فالدراما السعودية لم تقدم أي جديد هذا العام، ونالت انتقادات فنية واسعة، واستمرت في الاعتماد على تكرار «الكاركترات» والأعمال الكوميدية، وتركزت في التلفزيون السعودي من خلال إنتاج أجزاء جديدة من أعمال سبق لها النجاح بذات الشخصيات، مثل: «كلام الناس 2»، و«سكتم بكتم 4»، و«هشتقة 2»، و«شباب البومب 2»، و«شيفت الليل 2»، مع إدخال الثنائيات الكوميدية، مثل: الفنانين عبدالله السدحان ومحمد العيسى في «هذا حنا»، وغياب بعض الأعمال الشهيرة، مثل: «هوامير الصحراء»، و«طاش ما طاش» للعام الثاني على التوالي. كما تمّ تقديم العديد من الأعمال، مثل: «بقايا أمل» من بطولة عبدالمحسن النمر وليلى سلمان، و«الخطاف» للفنانين يوسف الجراح وتركي اليوسف، و«أنت طالق» لمحمد بخش وسعد خضر، و«أهل البلد» للمخرج خالد الطخيم، فيما يشارك الفيلم السعودي «وجدة» في الأوسكار هذا العام.

أما الدراما الخليجية فدارت أيضاً في فلك أعمالها المعتادة من «البكائيات» وسط حالة من النقد السلبي، وإن استعانت بنجوم كبار، مثل: حياة الفهد وسعاد عبدالله في مسلسل «البيت بيت أبونا» بعد غياب سنوات عن لقاء النجمتين فنياً، وعبدالحسين عبدالرضا وناصر القصبي في «أبو الملايين»، كما تمكن «عطر الجنة» من تحقيق نجاح ملحوظ، وهو من بطولة أسمهان توفيق وزهرة عرفات، فيما قدم سعد الفرج مسلسل «توالي الليل»، مع بعض الأعمال الكوميدية، مثل: «واي فاي 2»، و«قرمش» للفنان طارق العلي، و«لولو مرجان 2» لسعاد علي وجابر النغموش.

وعادت الدراما المصرية مرة أخرى إلى الريادة، وتمكنت من أن تتفوق على نفسها في عام 2013، مستعينة بباقة من أشهر نجومها في السينما والدراما، وأيضاً حرية الطرح الاجتماعي والسياسي التي لا تنافسها أي دولة عربية عليها حالياً. الزعامة المصرية كانت من خلال الزعيم عادل إمام في مسلسل «العراف»، وكذلك «موجة حارة» للراحل أسامة أنور عكاشة، و«نيران صديقة» الذي نجح بقصة مثيرة وبطولة جماعية لمنة شلبي ورانيا يوسف وكندة علوش وظافر العابدين وعمرو يوسف، والنجم صلاح السعدني بقصة اجتماعية أثارت الجدل وهي زواج القاصرات في مسلسل «القاصرات»، و«بدون ذكر أسماء» للكاتب وحيد حامد، و«تحت الأرض» للمخرج حاتم علي والنجم أمير كرارة.

وعلى مستوى السينما فقد قدمت السينما المصرية عدداً قليلاً من الأفلام، والتي صنف أغلبها في قائمة الأفلام الكوميدية، ومنها: «تتح» لمحمد سعد، و«على جثتي» لأحمد حلمي، و«سمير أبو النيل» لأحمد مكي، و«كلبي دليلي»، و«نظرية عمتي»، بجانب أفلام تجارية عن البلطجية كفيلم «قلب الأسد»، بالإضافة إلى عدد من الأفلام الجادة التي نالت إشادة نقدية وجماهيرية، ومنها: «الشتا اللي فات» للنجم عمرو واكد الذي عرض في عدة مهرجانات، و«فبراير الأسود» لخالد صالح، و«الحرامي والعبيط» للنجمين خالد صالح وخالد الصاوي، و«الحفلة» لأحمد عز وروبي. ورغم الأزمة السياسية الطاحنة إلا أن الدراما السورية قدمت عدداً كبيراً من الأعمال هذا العام، والتي تنوعت ما بين الاجتماعية والسياسية والكوميدية والشامية، وإن فقدت أغلب نجومها لصالح الدراما المصرية والأعمال العربية، وربما حافظ الجزء الثالث من مسلسل «الولادة من الخاصرة» على القيمة الفنية العالية المعروفة عن الدراما السورية، وكذلك «سنعود بعد قليل» للنجم دريد لحام

نجوم البرامج

شهدت القنوات الفضائية تنافساً شديداً على مستوى البرامج المقدمة خلال عام 2013، ورغم تنوع هذه البرامج، إلا أنها اعتمدت على نجوم التقديم التلفزيوني وبعض الفنانين، بجانب التركيز على «التوك شو» والبرامج المثيرة للجدل، وبرامج اكتشاف المواهب التي حققت نجاحاً لافتاً، وأهمها: «آراب آيدول»، و«آراب غوت تالنت»، و«ذا وينر» وعودة «ستار أكاديمي».

واستمراراً لمجموعة برامجه المثيرة للجدل على شاشة «القاهرة والناس»، قدم الإعلامي طوني خليفة برنامج «أجرأ الكلام» الذي يتناول العديد من القضايا الساخنة في مصر والعالم العربي، بجانب «آسفين يا ريس» في رمضان، واستضاف نيشان عدداً من المشاهير في الموسم الثاني من برنامج «أنا والعسل» على شاشة «الحياة»، كما قدمت وفاء الكيلاني برنامج «قصر الكلام» الذي تضمن العديد من التصريحات النارية لعدد من الفنانين، فيما قدمت المطربة أروى برنامج «نورت» على mbc.

وتمّ عرض عدد من برامج المقالب، ومنها: «من غير زعل» لسعد الصغير وريهام سعيد، وبرنامج «رامز عنخ آمون» للفنان رامز جلال.

وبالنسبة لبرامج «التوك شو» فاستمر أغلبها مع نجوم التقديم التلفزيوني، مثل: منى الشاذلي، ومحمود سعد، ويسري فودة، ومعتز الدمرداش، وإبراهيم عيسى، وعمرو أديب، فيما أثار باسم يوسف ببرنامجه «البرنامج» الكثير من الجدل سواء وقت عرضه أو بعد توقفه. كما اعتبرت مشاركة النجم السينمائي أحمد حلمي في تقديم الموسم الثالث من برنامج «آراب غوت تالنت» حدثاً فنياً عربياً. وعادت بعد غياب المذيعة حليمة بولند من خلال برنامج مسابقات على شاشة «روتانا»

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