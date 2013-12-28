عميد آداب الإسكندرية: الطلاب المقبوض عليهم يجرون امتحاناتهم بمحبسهم

قال الدكتور أشرف فراج، عميد كلية آداب جامعة الإسكندرية، إن عددا من الطلاب المقبوض عليهم يجرون امتحاناتهم من داخل محبسهم، بناء على طلب منهم ورغبة منهم لأداء الامتحانات، والبعض رفض.

وأضاف "فراج"، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "أن الامتحانات التى تشهدها جامعة الإسكندرية لم تشهد حتى الآن أى أحداث تعوق سير عملية امتحانات نصف العام داخلها، وأن الامتحانات تسير بشكلها الطبيعى".

وأشار إلى "أن قوات الأمن تتواجد بالقرب من محيط المجمع النظرى للتدخل فى حالة وقوع اشتباكات أو أعمال شغب"، مضيفاً "أننا قادرون على التصدى للطلاب المنتمين لجماعة الإخوان فى حالة محاولتهم لتعطيل سير الاختبارات".

يذكر أن مجلس جامعة الإسكندرية، وافق على إعادة مخاطبة الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتحديد مراكز الطلاب القانونية، وعددهم 32 طالبا موزعين على 10 كليات، حتى يتسنى للجامعة أن تحدد موقفها بالنسبة لطرق عقد الامتحانات داخل محبسهم، وذلك وفق اللوائح الداخلية الخاصة بكل كلية والتنسيق مع مديرية الأمن، لتأمين اللجنة المنتقلة لعقد الامتحان لتسهيل دخول اللجنة داخل السجن.

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