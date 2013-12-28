صحة القليوبية: تحذر من منشطات وأدوية أرصفة الشوارع

حذر الدكتور زكريا عبد ربه، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، اليوم السبت، من الأدوية التى باتت منتشرة على الأرصفة تحت زعم أنها أدوية للتخسيس أو فتح للشهية ومدون عليها بيانات خاطئة.

أكد الدكتور علاء المسلاوى، مدير عام إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بالقليوبية، أن المنشطات الجنسية التى تنتشر على الأرصفة، ويروج لها على أنها تساعد على زيادة القدرة الجنسية غير حاصلة على تصريح من وزارة الصحة والغرفة التجارية التى تبيح تداوله بين المواطنين، نظرا لما قد تسببه تلك المنتجات من عدوى وتأثيرها على التغيير فى الجينات أو الهرمونات التى تتسبب فى الإصابة بأورام خبيثة مثل السرطانات.