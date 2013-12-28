بالصور| أسوأ وأطرف حوادث السيارات حول العالم

كتب : أحمد فتوح السبت 28-12-2013 10:20

تبدأ الدراما في أفكارنا بمجرد أن نسمع عن حادث ما، خاصة إن كان لسيارة، ونفكر فيه بشكل مأساوي، وتظهر أمامنا عشرات التصورات والمشاهد والسيناريوهات الأسوأ على الإطلاق، ولا نفكر فيما إذا كانت الحادثة طريفة، ولا يشترط أن يتوفى شخص ما في هذه الحادثة.

هذا ما سنشاهده في تلك الصور الغريبة والطريفة على حد سواء، بداية من الفيل الذي يدفع بسيارة ما إلى الأمام ليزيحها عن طريقه، فيهشم الجزء الخلفي منها، بل ويقلبها تماما، ونهاية بالسيارة التي غرقت في مسبح، ومرورا بالسيارات الطائرة.

قد تظن أن أسوأ الحوادث تحدث عندما تنطلق السيارة بسرعة كبيرة جدا، وتنجرف أو تصطدم بشيء ما، وقد تظن أنك ستصدم عندما ترى سيارتك مشهمة تماما، ولا يأتي ببالك مطلقا أن الحادثة الأسوأ والأطرف على حد سواء قد تحدث والسيارة واقفة مكانها، تسقط عليها كرة إعلان عملاقة، تنشق الأرض وتبتلعها.. رأينا مثل هذه المشاهد في السينما، إلا أننا ومن خلال هذه الصور نرى أن مثل هذه الحوادث الطريفة تحدث في الحقيقة.