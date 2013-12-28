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الأهلي: إصابة سليمان ' مختلفة ' .. وسيسافر لألمانيا

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الأهلي: إصابة سليمان ' مختلفة ' .. وسيسافر لألمانيا الأهلي: إصابة سليمان ' مختلفة ' .. وسيسافر لألمانيا

تقرر سفر وليد سليمان جناح الأهلي إلى ألمانيا لعرضه على الخبير الألماني شيفرهوف بسبب الآلام التي تصاحب اللاعب في ركبته.

وخضع وليد سليمان للفحص من قبل عدة أطباء مصريين، ولكن تم الاستقرار على تحديد مدى حاجته للتدخل الجراحي.

وقال إيهاب علي طبيب الفريق لموقع الأهلي الرسمي السبت: "أنهى وليد سليمان إجراءات سفره إلى ألمانيا للعرض على الخبير الألماني شفرهوف، وتحديد مدى احتياج حالة ركبة اللاعب للتدخل الجراحي".

وأضاف "اللاعب سيخضع لمنظار تشخيصي على الركبة بشكل مبدأي".

وتابع طبيب الفريق "إصابة اللاعب مختلفة تماما عن التي صاحبته الموسم الماضي وأجرى جراحة الغضروف على إثرها".

وكان وليد سليمان قد تغيب عن الأهلي في الموسم الماضي بسبب إجراءه جراحة لإزالة جزء من غضروف الركبة.

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