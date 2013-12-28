رسميا - أحمد رؤوف يوقع الأهلي .. مقابل إعارة عبد الظاهر للاتحاد الليبي

حضر أحمد عبد الرؤوف مهاجم إنبي السابق والاتحاد الحالي إلى مقر الأهلي صباح السبت من أجل التوقيع للفريق الأحمر في صفقة تبادلية مع النادي الليبي.

وقررت إدارة الأهلي بيع أحمد عبد الظاهر مهاجم الفريق بعد احتفاله بعلامة "رابعة" في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن رؤوف -31 عاما- حضر للقلعة الحمراء للاتفاق مع مسؤولي الأهلي على بنود تعاقده، وقام بالتوقيع لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وكان الأهلي قد قام بشراء عقد اللاعب من الاتحاد الليبي.

وفي المقابل أتم الأهلي اتفاقه مع الاتحاد الليبي حول إعارة مدتها ستة أشهر بداية من يناير لأحمد عبد الظاهر.