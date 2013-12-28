أخبار عاجلة

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست -
الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسميا - أحمد رؤوف يوقع الأهلي .. مقابل إعارة عبد الظاهر للاتحاد الليبي

Google+ Print
رسميا - أحمد رؤوف يوقع الأهلي .. مقابل إعارة عبد الظاهر للاتحاد الليبي رسميا - أحمد رؤوف يوقع الأهلي .. مقابل إعارة عبد الظاهر للاتحاد الليبي

حضر أحمد عبد الرؤوف مهاجم إنبي السابق والاتحاد الحالي إلى مقر الأهلي صباح السبت من أجل التوقيع للفريق الأحمر في صفقة تبادلية مع النادي الليبي.

وقررت إدارة الأهلي بيع أحمد عبد الظاهر مهاجم الفريق بعد احتفاله بعلامة "رابعة" في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن رؤوف -31 عاما- حضر للقلعة الحمراء للاتفاق مع مسؤولي الأهلي على بنود تعاقده، وقام بالتوقيع لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وكان الأهلي قد قام بشراء عقد اللاعب من الاتحاد الليبي.

وفي المقابل أتم الأهلي اتفاقه مع الاتحاد الليبي حول إعارة مدتها ستة أشهر بداية من يناير لأحمد عبد الظاهر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع