تريزيجيه: سيلتيك يريد ضمي من الأهلي مقابل نصف مليون يورو

أكد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب وسط الأهلي عن تلقيه عرض من نادي سيلتيك الاسكتلندي بضمه مقابل نصف مليون يورو في يناير المقبل.

وقال تريزيجيه في تصريحات للصحفيين يوم السبت: "جدد سيلتيك مفاوضاته معي، وسيرسل عرضا رسميا مقابل 500 مليون يورو للأهلي أحد يومي 29 أو 30 ديسمبر الجاري".

وأضاف "أتمنى أن أحصل على فرصة الاحتراف في هذه السن، وأرجو موافقة إدارة الأهلي على العرض".

وكانت تقارير إنجليزية قد أشارت إلى أن تريزيجيه يعد أحد أهداف نادي نوتنجهام فورست، إلا أن الأهلي أكد أن هذه مجرد شائعات لا اساس لها.

واختتم صاحب الـ20 عاما "مدرب سيلتيك متمسك بضمي وحلمي هو الاحتراف".

سيلتيك متصدر الدوري الاسكتلندي حاليا برصيد 45 نقطة حتى الجولة الـ17.