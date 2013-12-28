بوفون: الإعلام والمدربون والكرات الجديدة تعسر حياة الحراس

تورينو(أ ش أ) اشتكى جانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس ومنتخب إيطاليا المخضرم من سوء تعامل وسائل الاعلام مع حراس المرمى.

وأصبح بوفون تحت دائرة الضوء فى عدة مناسبات هذا الموسم وذكر البعض أنه لم يعد الآن فى أحسن مستوياته وأن تالقه أصبح جزء من الماضي.

وصرح بوفون لصحيفة (كورير ديلو سبورت) قائلا "هناك فجوة فى المعرفة فيما يتعلق بدور حارس المرمى.بعض التعليقات تثير غضبي أو تجعلني أضحك ، وذلك يعتمد على مزاجى العام فى الصباح".

وأضاف "حين يتحدث الصحفيون عن أخطاء حراسة المرمى يجب أن يشرحوا تفصيلا هذه الاخطاء ، وإذا كان اللاعبون لا يتم مسامحتهم بسبب اخطائهم فنفس الامر ينطبق على الصحفيين".

من ناحية أخرى اشار بوفون بجانب الصحفيين إلى أمور اخرى تجعل حياة الحراس صعبة ، وقال " المدربون لايخصصون وقتا كافيا للجوانب الفنية وخاصة تلك الخاصة بحراسة المرمى ، كما أن الكرات الجديدة لاتساعدهم وهى مصممة كى تقوم بخداعهم".