أناقة العائلة المالكة البريطانية في مراسم الأعياد

حضرت العائلة المالكة البريطانية مراسم "الكريسماس" في كنيسة "ساندرينغهام"، حيث شاهدنا الأناقة الملكية التي عرفت بها أميرات هذه العائلة.

في هذه المناسبة اختارت Kate Middleton معطفاً مزيناً بطبعة المربعات أو التارتان الأنيقة من تصميم "Alexander McQueen"، وهذه المرة الثانية لظهورها بنفس هذا المعطف، فعلى ما يبدو بأنها كانت منشغلة عن التسوق في الفترة الماضية، كما حضرت الأختان Eugenie و Beatrice مع الأميرة Zara Tindall متألقات بمعاطف شتوية أنيقة.

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