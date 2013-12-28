تقارير: توتنام وليفربول وروما يتسابقون لضم مونتويا

برشلونة (إفي): كشفت تقارير إخبارية اليوم أن أندية توتنام وليفربول وروما تسعى لضم ظهير برشلونة الصاعد مارتين مونتويا.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن فتور علاقة اللاعب بالنادي وتجمد مفاوضات تجديد تعاقده مع البرسا فضلا عن رغبة مونتويا في اللعب أثارت اهتمام عدد من الأندية الأوروبية.

وأوضحت المصادر أن أبرز الأندية التي تسعى للاستعانة بخدمات اللاعب هي توتنام وليفربول الإنجليزيان وروما الإيطالي.

وليست هذه المرة الأولى التي تتردد فيها أنباء حول انتقال مونتويا الوشيك إلى الدوري الإيطالي، بعد ما تناقلته تقارير إخبارية بشأن انتقاله إلى الكالتشو خلال تواجده في صفوف برشلونة الرديف.