مسئول: زراعة السعودية أحدثت تغيراً بالبنية الاقتصادية

كشف المهندس محمد بن عبد الله الشيحة وكيل وزارة الزراعة لشئون الأبحاث والتنمية الزراعية فى السعودية، أن تطور المملكة فى القطاع الزراعى مواكباً للأهداف الاستراتيجية للخطط التنموية الخمسية للقطاع.

وبحسب صحيفة اليوم، قال الشيحة إن الزراعة فى المملكة أحدثت تغيراً ملموساً فى البنية الاقتصادية مع التركيز على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين.

وأوضح الشيحة أنه إلى جانب الدور الاقتصادى حظى القطاع الزراعى باهتمام باعتباره راعياً أساسياً للتنمية، ولكونه مسئولاً لتحقيق الأمن الغذائى، ونتيجة لهذا المملكة اكتفت ذاتياً فى بعض المنتجات الزراعية حيث وصلت نسبة الاكتفاء فى منتجات الخضار إلى 93% فى حين اللحوم الحمراء إلى 38% أما نسبة الاكتفاء فى الأسماك وصل إلى 37% والدواجن 42% وبلغ نصيب الفرد من الطاقة خلال العام 2011م إلى 3000 سعر حرارى يومياً، فيما ارتفع الناتج المحلى الزراعى من 990 مليون ريال فى عام 1970 إلى 44 مليار ريال للعام 2011.

وبين الشيحة، خلال حديثه فى الجلسة الرابعة لمنتدى الإحساء للاستثمار أهم التحديات التى تواجهها المملكة فى مجال الزراعة، أهمها وضع الموارد الزراعية مثل: المياه والنمو السكانى وهجرة أبناء المناطق الزراعية إلى المدن الكبيرة، وتدنى كفاءة التسويق، ومحدودية الخدمات الزراعية وسعودة القطاع الزراعى.

وأضاف: فى حين تولى وزارة الزراعة جل اهتمامها لمواجهة التحديات لتحقيق الأهداف المستدامة، والمساهمة فى تأمين الأمن الغذائى المستدام، بمفهوم شامل ورفع كفاءة القدرات البشرية اللازمة لإدارة وتنفيذ التنمية الزراعية، فيما قدمت القروض للمواطنين من خلال صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الزراعية والإعانات والخدمات الزراعية، حيث حقق نجاحاً فى العديد من الصناعات مثل الأعلاف والتمور والدواجن والألبان.