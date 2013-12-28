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رئيس "العقارية" تتفقد دار المحفوظات بحضور مستشاريى وزير المالية

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رئيس "العقارية" تتفقد دار المحفوظات بحضور مستشاريى وزير المالية رئيس "العقارية" تتفقد دار المحفوظات بحضور مستشاريى وزير المالية

قامت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بزيارة لدار المحفوظات العمومية والميكروفيلم، أمس الخميس لتفقد أعمال الدار، بحضور كل من طارق فراج واللواء عاطف الفقى مستشاريى وزير المالية.

وعقدت رئيس المصلحة على هامش الزيارة اجتماعا لمتابعة سير العمل بمشروع ميكنة الوثائق والمحفوظات والمخطوطات التاريخية، والذى يتم بالتنسيق بين الدار والحاسب اﻵلى بالمصلحة، استعدادا لرقمنة كافة الوثائق والمكلفات بالدار وغرف الحفظ بالمحافظات، لتقديم خدمة آلية للممولين والمتعاملين مع الدار، والحفاظ على هذا الإرث التاريخى.

وحضر الاجتماع كل من ناجى السرجانى رئيس قطاع المكتب الفنى بالمصلحة، ومحمد كامل رئيس الإدارة المركزية للدار، ومصطفى دشناوى رئيس جهاز الميكروفيلم، وإحسان أبو العلا مدير عام الدار، وفاتن محمد رئيس الإدارة المركزية للحاسب اﻵلى، وبعض مهندسى الحاسب، وأعضاء المكتب الفنى بالمصلحة أسامة عبد الرحمن والدكتور عيد قرنى.

وتناول اﻻجتماع متابعة تنفيذ البروتوكول الموقع بين المصلحة ومكتبة الإسكندرية لرقمنة مكلفات الدار وما تم خلال المرحلة السابقة.

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مصر 365