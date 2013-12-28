رئيس بورتو وورلد للفنادق: مصر تعيش أزهى عصورها

أكد عادل عبدالستار- الرئيس التنفيذى لشركة بورتو وورلد للفنادق والمنتجعات مجموعة عامر جروب- أن البطولة العربية العاشرة للتجديف هى البطولة الأولى التى أقيمت فى بورتو مارينا، وأن مجموعة شركات عامر جروب شاركت الاتحادين المصرى والعربى للتجديف فى تنظيمها من منطلق دعم المجموعة لرياضة التجديف وللسياحة الداخلية والخارجية، والتأكيد للعالم كله أن مصر تعيش أزهى عصورها، وأن الأمن والأمان هما السمة السائدة للبلاد، وشهادات الوفود العربية بحسن الاستقبال والاستضافة، بجانب انبهارهم بمستوى المراسى وبإمكانيات بورتو مارينا، يؤكد أننا مستعدون لاستقبال كافة البطولات الدولية.

جاء ذلك على هامش مشاركة مجموعة الاتحاد العربى للتجديف فى تنظيم البطولة العربية العاشرة للتجديف، والتى أقيمت على شواطئ بورتو مارينا، فى الفترة ما بين 16 – 18 ديسمبر الجارى، والتى شاركت فيها 12 دولة عربية وحوالى 200 لاعب ولاعبة، بالإضافة إلى مجلس إدارة الاتحاد العربى للتجديف، برئاسة المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، وأنيس بن خضير رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربى للتجديف.

وأعرب المستشار خالد زين رئيس الاتحاد المصرى والعربى للتجديف ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، عن سعادته البالغة لإقامة المسابقة فى مارينا، مؤكدا أن إمكانياتها تؤهلها لاستضافة البطولات العالمية.

وأجريت المسابقة لـ19 لعبة للناشئين والناشئات والرجال والسيدات وفازت مصر بالبطولة، وحصلت تونس على المركز الثانى، وحصلت العراق على المركز الثالث.