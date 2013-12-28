أخبار عاجلة

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست -
الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

رئيس بورتو وورلد للفنادق: مصر تعيش أزهى عصورها

Google+ Print
رئيس بورتو وورلد للفنادق: مصر تعيش أزهى عصورها رئيس بورتو وورلد للفنادق: مصر تعيش أزهى عصورها

أكد عادل عبدالستار- الرئيس التنفيذى لشركة بورتو وورلد للفنادق والمنتجعات مجموعة عامر جروب- أن البطولة العربية العاشرة للتجديف هى البطولة الأولى التى أقيمت فى بورتو مارينا، وأن مجموعة شركات عامر جروب شاركت الاتحادين المصرى والعربى للتجديف فى تنظيمها من منطلق دعم المجموعة لرياضة التجديف وللسياحة الداخلية والخارجية، والتأكيد للعالم كله أن تعيش أزهى عصورها، وأن الأمن والأمان هما السمة السائدة للبلاد، وشهادات الوفود العربية بحسن الاستقبال والاستضافة، بجانب انبهارهم بمستوى المراسى وبإمكانيات بورتو مارينا، يؤكد أننا مستعدون لاستقبال كافة البطولات الدولية.

جاء ذلك على هامش مشاركة مجموعة الاتحاد العربى للتجديف فى تنظيم البطولة العربية العاشرة للتجديف، والتى أقيمت على شواطئ بورتو مارينا، فى الفترة ما بين 16 – 18 ديسمبر الجارى، والتى شاركت فيها 12 دولة عربية وحوالى 200 لاعب ولاعبة، بالإضافة إلى مجلس إدارة الاتحاد العربى للتجديف، برئاسة المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، وأنيس بن خضير رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربى للتجديف.

وأعرب المستشار خالد زين رئيس الاتحاد المصرى والعربى للتجديف ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، عن سعادته البالغة لإقامة المسابقة فى مارينا، مؤكدا أن إمكانياتها تؤهلها لاستضافة البطولات العالمية.

وأجريت المسابقة لـ19 لعبة للناشئين والناشئات والرجال والسيدات وفازت مصر بالبطولة، وحصلت تونس على المركز الثانى، وحصلت العراق على المركز الثالث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست

مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

تفاصيل صناعة النحاس في مصر

تفاصيل صناعة النحاس في مصر

مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)