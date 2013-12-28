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المغرب وقطر توقعان على اتفاقيات فى مجالات الضرائب والبنية التحتية

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المغرب وقطر توقعان على اتفاقيات فى مجالات الضرائب والبنية التحتية المغرب وقطر توقعان على اتفاقيات فى مجالات الضرائب والبنية التحتية

وقعت المغرب وقطر مساء أمس "الجمعة" على أربع اتفاقيات تعاون فى مجالات الضرائب ومشاريع تنموية والتعاون العلمى والتقنى والبنية التحتية، فى إطار التزام قطر بمنح المغرب 1.250 مليار دولار، ضمن منحة تقدر بخمسة مليارات دولار قرر مجلس التعاون الخليجى منحها للمغرب العام الماضى على امتداد خمس سنوات.

وأشرف العاهل المغربى محمد السادس وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى على توقيع الاتفاقيات الأربع بالقصر الملكى بمراكش، فى إطار زيارة رسمية بدأها الأمير القطرى إلى المغرب أمس الجمعة وتستغرق يومين.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

أما الاتفاقية الثانية فهى مذكرة تفاهم لمساهمة قطر فى تمويل مشاريع تنموية بالمملكة فى حين تعزز الاتفاقية الثالثة التعاون العلمى والتقنى. وتتعلق الاتفاقية الرابعة بالتعاون الثنائى فى مجال مشاريع البنية التحتية.

وكان العاهل المغربى قد قام بجولة فى بلدان الخليج فى أكتوبر عام 2012، وتعهد مجلس التعاون الخليجى بدعم الاقتصاد المغربى بمبلغ خمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات.

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