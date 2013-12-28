الشرطة تداهم شقة “دعارة” تديرها سيدة ونجلها وتضبط أفلام جنسية

قامت قوات الشرطة التابعة لمديرية أمن الإسكندرية بمداهمة منزل دعارة، تديره سيدة ونجلها للاعمال المنافية للاداب.

جاء هذا فـي إطار جهود المديرية لمكافحة جرائم الآداب العامة، حيث وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بقيام المدعوه ف س ع أ بإدارة شقة كائنة بالطابق الرابع ببرج الإيمان دائرة قسم شرطة ثان المنتزه لأعمال الدعارة واستقطاب النسوه الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبي المتعه الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادي يتقاضونه نظير ذلك عقب تقنيين الإجراءات تم ضبط كل من) ف س ع 56 سنة، بدون عمل”، لها معلومات جنائية مسجله ” مقيمة بذات العنوان ” إدرة مسكن للدعارة – تسهيل دعارة”، و نجلها م ص م س 29 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم أول المنتزه ” معاونة مسكن للدعارة”، و ع ع ع ا 39 سنة، حارس العقار محل البلاغ مقيم دائرة قسم أول المنتزه ” معاونة مسكن للدعارة ، ” ، و ح ح م 33 سنة، بدون عمل مقيمة دائرة قسم ثان المنتزه ” ممارسة دعارة ” ، و ر ص م 16 سنة، بدون عمل مقيمة دائرة قسم ثان المنتزه ” ممارسة دعارة – تلبس “، و ط م م ح سن 31 موظف مقيم دائرة قسم باب شرقي ” راغب متعه – تلبس “، حال تواجدهم بالشقه وضبط بالشقة ” مبلغ 2620 جنيهاً – جهاز لاب توب مسجل عليه أفلام جنسية فاضحه و 4 هاتف محمول.