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استقالة عضو مؤسس لـ 6 أبريل المنوفية

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استقالة عضو مؤسس لـ 6 أبريل المنوفية استقالة عضو مؤسس لـ 6 أبريل المنوفية

عمرو هجرس أحد مؤسسى حركة 6 ابريل المنوفية

 

تقدم عمرو هجرس أحد مؤسسى حركة 6 ابريل المنوفية جبهة احمد ماهر بإستقالته  من الحركة،  مؤكدا أنه لا يقبل أن يكون موجها بدون رأى تحت قيادة مكتب سياسى تحكمه شلة أشبه بمكتب الإرشاد حسب وصفه.

وأكد هجرس فى نص إستقالته أنه لا يستطيع أن يخدم وطنه مع أفراد خلايا ” خرفان ” ليس هدفهم بناء الوطن وكيان 6 ابريل ولكن هدم وهدم الكيان مشيرا إلى أن 6 ابريل يوجد بها أفراد يعشقون تراب الوطن على الرغم من وجود خلايا وصفها بالخرفان وانه مستمر فى العمل السياسى مستقلا ومتمسك بفكرة 6 ابريل فى محاربة الفساد والوقوف فى وجه سلطان جائر.

فيما تقدم أيضا كل من أحمد يسرى كابو و ابو الحسن محمد إثنين من مؤسسى الحركة بالمنوفية بإستقالتهم ولكن دون إبداء أسباب الاستقالة .
> ومن جانبه أكد محمد بصله القيادى بالحركة إن عمرو هجرس كان من أحد افضل عناصر الحركة ولكن إستقالته ليست فى وقتها مشيرا إلى أنه غير متواجد بمصر منذ 5 شهور عقب مظاهرات 30 يونيه ، مؤكدا أن 6 ابريل كانت الشرارة الأولى للثورة على الاخوان وكانت فى الصفوف الاولى بمظاهرات ضد الاعلان الدستورى وغيرها من المواقف .

وأضاف بصله إن الحركة تدار بشكل تنظيمى ولا تتخذ أى قرار إلا بعد اخذ جميع أراء المكاتب الإدارية بالمحافظات ورفع رأى المكاتب للمكتب السياسى بالقاهرة،  رافضا وصف المكتب السياسى بمكتب الارشاد .

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