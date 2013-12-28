والد جوندوجان: سنبدأ التفاوض مع ريال مدريد بعد تعافي نجلي

أكد إرفان جوندوجان، والد اللاعب إلكاي جوندوجان ووكيل أعماله أنه تلقى اتصالا من ريال مدريد الإسباني، الذي يسعى بشدة للاستعانة بخدماته.

ونقلت صحيفة “آس” الإسبانية عن إرفان قوله “اهتمام ريال مدريد بابني كبير، ويرغبون في التفاوض لضمه”، وذلك تحسبا لرحيل تشابي ألونسو المحتمل عن النادي الملكي.

وتابع “ولكن في الوقت الحالي لا يمكننا التفاوض لحين تعافي إلكاي بالكامل من الإصابة التي لحقت به في الظهر”.

وأصيب جوندوجان “23 عامًا” لاعب بروسيا دورتموند في 14 أغسطس الماضي خلال مباراة ودية للمنتخب الألماني أمام باراجواي، لكن فترة تعافيه طالت ولم يخض أي مباراة منذ ذلك الحين مع ناديه.

وأضاف “عندما يعود إلى اللعب بشكل منتظم، حينها يمكننا الحديث معهم”، بعد أن رفض عرضا تقدم به النادي الألماني في أبريل لتجديد التعاقد حتى 2017.

وعاد اللاعب للتدريبات الجماعية يوم 20 من الشهر الجاري، ومن المنتظر أن يستغل معسكر الاستعداد الشتوي الذي يقيمه دورتموند في إسبانيا خلال الفترة بين التاسع و17 من يناير المقبل لاستعادة لياقته.

وكالات