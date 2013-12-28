لقاءات فنية تميزت بها "سيدتي" عربياً وعالمياً عام 2013

انفردت "سيدتي" بالعديد من الانفرادات خلال عام 2013 على الصعيد العربي والعالمي في دبي، نستعرض أبرزها في ما يأتي:

كيت بلانشيت

استقبلتنا النجمة الأسترالية كيت بلانشيت في جناحها الملكي بفندق القصر في دبي لإجراء مقابلة حصرية لـ"سيدتي" حيث رحبت بنا أجمل ترحيب، معبرة عن سعادتها بأن تكون ضيفة المجلة العربية الأولى.. وألقت الضوء على بعض الأمور التي تصرح بها للمرة الأولى، وخصت "سيدتي" بها.

الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي

التقت "سيدتي" الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي في دبي حيث تحدثا عن العديد من الأمور الفنية والخاصة وعن ابنتهما "ليلى".

شارو خان وديبكا

أجرينا حواراتنا الخاصة والحصرية معهما في السيارة، ونحن في الطريق إلى أرابيان سنتر والذي صرح لنا خان من خلال الحوار عن سعادته بمولودة الجديد وأن زوجته لا تغار كما صرحت ديبكا رومانسية.. وكل أعمالها مع شاروخان ناجحة.

عمرو دياب

على الرغم من أن المعروف عن الفنان عمرو دياب أنه بعيد عن كل اللقاءات الصحفية، إلا أنه خص "سيدتي" بحوار خاص صرح لنا من خلاله عن العديد من الأمور الفنية والخاصة وحياته الرياضية.

ياني واعترافاته

"سيدتي" التقت ياني في حوار حصري وخاص أثناء وجوده في دبي، فقد صرح أن بيتهوفن هو قدوته في الحياة وكيف تاثر بالشرق الأوسط والعديد من الأمور التي خصنا بها.

مهند و بلجيم بيجلين حول الصفعة وفقدان الوزن

أجرت "سيدتي" حوارات خاصة مع الممثل التركي كيفانج تاتليتوغ ، المشهور في المنطقة العربية باسم "مهند"، والممثلة التركية بلجيم بيجلين، أثناء وجودهما في دبي فصرح مهند عن سر فقدانه 24 كيلو غراماً، وبلجيم عن الألم حين صفعت به على خدها والذي لا تنساه طوال حياتها.

سعود أبو سلطان واعترافاته الخاصة والجريئة لأول مرة

حيث كشف لنا أسباب فسخ الخطوبة، وأنه كان مسحوراً، وكيف شفي من السحر ومن هو الشخص الذي قام بالسحر له.

ديانا حداد ورحلتها الى برج خليفة

ديانا حداد ورحلتها إلى أعلى برج خليفة كأول امرأة في العالم تصل إلى هذا المستوى، وفي لقاء حصري معها بحرنا إلى تفاصيل هذه الرحلة وتصريحاتها الخاصة عن بعض الفنانين وعمليات التجميل، وعن الخطأ الذي وقعت فيه، والمخاوف التي تنتابها، إضافة إلى كشف بعض الحقائق عن حياتها الخاصة والزواج، وخوضها تجربة التلحين.

فايز السعيد وذكريات مفرحة ومحزنة

فتح لنا فايز السعيد دفتر ذكرياته بحلوها ومرها فقد أحب وعشق رؤية القارب، الذي أمضى فيه ذكريات صباه، والذي يرى أنه المنفذ الوحيد لترتيب أفكاره ومستقبله، حيث أخذنا السعيد إلى مكان له فيه ذكريات حزينة ومفرحة، وهو في منطقة الخور وكشف لنا حصرياً لماذا كان يذهب إلى ذاك المكان؟ وما هي ذكرياته المؤلمة والجميلة؟ كما أخذنا معه إلى أجمل ذكريات الطفولة التي تمثلت في شقاوته، والمقالب التي كان يفعلها في شقيقه راشد.

الشاب خالد وسر ابتسامته

في لقاء حصري، مع "سيدتي" تحدث الشاب خالد، فيه عن حياته العائلية، وسبب ابتسامته الدائمة، وعن فن الراي، وعن مشروعه مع الجسمي وإليسا وسر سعادته بالولد بعد أربع فتيات وبرامج اكتشاف المواهب.

عمر خيرت

انفردت "سيدتي" بلقاء حصري مع الموسيقار عمر خيرت في دبي والذي صرح من خلاله عن زوجاته الخمسة واعترافه بأن الموسيقى ليست مهنة للمرأة.

محمد منير : السينما هواية

التقت «سيدتي» حصرياً مع النجم محمد منير في دبي فقد أعترف خلال اللقاء أنه نجح في الغناء أكثر من التمثيل فقال: ذلك لأن السينما بالنسبة لي هواية وليست احترافاً، فالاحتراف فقط في الغناء، بدليل أن الغناء تفوق على التمثيل في هذه الأفلام، كما تحدث عن أهمية المرأة في حياته وحياه كل رجل.

كاظم الساهر واعترافاته عن حفيدته وخجله

في حوار خاص مع الفنان كاظم الساهر أعترف لنا ان أسعد ايام حياته حينما يقضيها مع حفيدته "سنا" فصرح أنه يقوم بدور المصور الخاص لها، فيكل حركة كانت تقوم بها وعن خروجه من قوقعته وجرأته قال: أصبحت أمشي في الشوارع وأقود السيارة وأذهب إلى مناطق ومطاعم شعبية وألتقي الناس، أصبحت أتمتع بقوة لا يمكن تخيلها.

ياسمين عبد العزيز ورحلة "iFly"

قمنا بإعداد رحلة لياسمين عبد العزيز وحسن الرداد في دبي.. وبعد الغداء مباشرة ذهبنا إلى لعبة "iFly" في مردف سيتي سنتر، وهناك بدأت ياسمين تشعر بالخوف والتردد، وحسن الدراد كان يشجعها وحدثت العديد من المواقف الكوميدية بينهما أثناء الطيران.

محمد عبده: وسر اعتذاره

التقينا فنان العرب محمد عبده في لقاء«حصري» لـ«سيدتي»، تحدث فيه عن سر قصة الكشكول الأزرق الذي يلازمه منذ 30 عاماً وسبب رفضه أن يكون عضو لجنة تحكيم في برامج الهواة وسبب اعتزازه للجمهور.