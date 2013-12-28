عبد الظاهر: الأوضاع في مصر وليبيا متشابهة .. وسأعود للأهلي

أكد أحمد عبد الظاهر مهاجم الأهلي على موافقته للانتقال إلى الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر في صفقة تبادلية حصل فيها الأحمر على خدمات أحمد رؤوف.

وكانت إدارة الأهلي قد قررت بيع عبد الظاهر بسبب احتفاله بعلامة "رابعة" في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ونجحت في ضم أحمد رؤوف نهائيا.

وقال عبد الظاهر للصحفيين السبت: "الأوضاع في مصر وليبيا متشابهة، ولكن لا يوجد ما يمنع من الانضمام ستة أشهر والتواجد في الملعب والمشاركة".

وأضاف "الدوري الليبي منتظم وأريد لعب كرة القدم في هذه الفترة".

وتابع "سأشارك مع الاتحاد على أن أعود للأهلي بعد ستة أشهر يكن لي فرصة حينها في الاستمرار".