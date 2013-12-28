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غدا.. فرق طبية متجولة للتطعيم ضد "شلل الأطفال" بالوادي الجديد

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غدا.. فرق طبية متجولة للتطعيم ضد "شلل الأطفال" بالوادي الجديد غدا.. فرق طبية متجولة للتطعيم ضد "شلل الأطفال" بالوادي الجديد

كتب : شرف غريب السبت 28-12-2013 10:43

تستعد مديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد، غدًا، لتنفيذ الجرعة الثانية للحملة القومية لشلل الأطفال بقرى ومراكز المحافظة.

أكد محمد بخاري، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن المديرية انتهت من إعداد الثلاجات الخاصة لحفظ الطعوم الخاصة بالحملة، إضافة إلى إعداد فرق متنقلة لتطعيم الأطفال بالمنازل؛ لضمان تطعيم كل أطفال المحافظه من سن يوم وحتى 5 سنوات.

أضاف، أن الطعم آمن ولا توجد له أي أعراض جانبية أو أي أضرار صحية على الطفل، مشيرًا إلى أن التطعيم مجانًا بجميع العيادات الثابتة والمتنقلة والوحدات الصحية القروية، ومكاتب الصحة والمراكز الطبية وعيادات الأحياء ومراكز الأمومة والطفولة. وتستمر الحملة حتى الأربعاء المقبل.

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